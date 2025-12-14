Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм

Очевидця, який під час стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї напав на озброєного чоловіка та роззброїв його, назвали героєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Reuters, у соціальних мережах поширюється відео, на якому видно, як чоловік у білій сорочці підбігає на автостоянці до чоловіка з гвинтівкою. Очевидець атакує його ззаду, вириває зброю з рук і направляє її назад на нападника, після чого кладе гвинтівку на землю. Озброєний чоловік втрачає рівновагу та відступає у бік мосту, де перебував інший стрілець.

Агентство Reuters підтвердило справжність відео на основі перевірених кадрів, на яких зображені ті самі чоловіки. Також, підтверджено, що озброєні чоловіки на відео - це ті самі особи, яких зафіксували в оточенні поліції, йдеться у виданні.

Крім того, за даними поліції, під час нападу на єврейському святковому заході на пляжі Бонді в неділю загинули 12 людей. Один із підозрюваних був убитий, інший перебував у критичному стані. Поліція розслідує, чи був причетний третій стрілець.

Натомість, особу перехожого, який роззброїв нападника, одразу не встановили. Однак, відео з його діями швидко поширилося в соцмережах, де користувачі називають його героєм і зазначають, що його вчинок міг врятувати багато життів.

Цей австралієць врятував безліч життів, відібравши пістолет у одного з терористів на пляжі Бонді. ГЕРОЙ - масово пишуть очевидці у соціальних мережах.

Кріс Міннс, прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, сказав, що це була "найнеймовірніша сцена, яку я коли-небудь бачив".

Чоловік підійшов до озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по громаді, та самотужки роззброїв його, ризикуючи власним життям, щоб врятувати життя незліченної кількості інших людей - сказав Кріс Міннс.

А також, додав: "Цей чоловік – справжній герой, і я не маю жодних сумнівів, що завдяки його хоробрості сьогодні ввечері вижило багато-багато людей"

Нагадаємо

На пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки, загинуло 10 людей, включаючи одного стрільця, а десятки отримали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.