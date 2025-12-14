Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм

$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 4852 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 11127 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 32711 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 57622 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 40846 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 39880 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32659 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20066 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18993 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16637 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 10007 перегляди
армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ14 грудня, 05:46 • 6842 перегляди
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 6004 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 4320 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 10771 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 38468 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 45279 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 43380 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 53092 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 77291 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Білорусь
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 20801 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23063 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 27977 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62411 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 42786 перегляди
Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Чоловік у Сіднеї під час стрілянини на пляжі Бонді напав на озброєного чоловіка, вихопив у нього гвинтівку та роззброїв його. Цей вчинок, зафіксований на відео, швидко поширився в соцмережах, де користувачі та прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс назвали його героєм.

Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм

Очевидця, який під час стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї напав на озброєного чоловіка та роззброїв його, назвали героєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Reuters, у соціальних мережах поширюється відео, на якому видно, як чоловік у білій сорочці підбігає на автостоянці до чоловіка з гвинтівкою. Очевидець атакує його ззаду, вириває зброю з рук і направляє її назад на нападника, після чого кладе гвинтівку на землю. Озброєний чоловік втрачає рівновагу та відступає у бік мосту, де перебував інший стрілець.

Агентство Reuters підтвердило справжність відео на основі перевірених кадрів, на яких зображені ті самі чоловіки. Також, підтверджено, що озброєні чоловіки на відео - це ті самі особи, яких зафіксували в оточенні поліції, йдеться у виданні.

Крім того, за даними поліції, під час нападу на єврейському святковому заході на пляжі Бонді в неділю загинули 12 людей. Один із підозрюваних був убитий, інший перебував у критичному стані. Поліція розслідує, чи був причетний третій стрілець.

Натомість, особу перехожого, який роззброїв нападника, одразу не встановили. Однак, відео з його діями швидко поширилося в соцмережах, де користувачі називають його героєм і зазначають, що його вчинок міг врятувати багато життів.

Цей австралієць врятував безліч життів, відібравши пістолет у одного з терористів на пляжі Бонді. ГЕРОЙ

- масово пишуть очевидці у соціальних мережах.

Кріс Міннс, прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, сказав, що це була "найнеймовірніша сцена, яку я коли-небудь бачив".

Чоловік підійшов до озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по громаді, та самотужки роззброїв його, ризикуючи власним життям, щоб врятувати життя незліченної кількості інших людей

- сказав Кріс Міннс.

А також, додав: "Цей чоловік – справжній герой, і я не маю жодних сумнівів, що завдяки його хоробрості сьогодні ввечері вижило багато-багато людей"

Нагадаємо

На пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки, загинуло 10 людей, включаючи одного стрільця, а десятки отримали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.

Алла Кіосак

