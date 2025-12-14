Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Австралії, де двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки. Поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, ще один стрілець загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

За даними поліції, інцидент стався в неділю близько 18:40 на Кемпбелл-Парад поблизу павільйону Бонді. Двоє чоловіків вийшли з автомобіля та відкрили вогонь по людях, які перебували на пляжі.

Тим часом на пляжі проходив захід Ханука - вечір сімейного відпочинку. Після перших пострілів на пляжі почалася паніка, сотні людей тікали з піску та прилеглих вулиць.

Поліція підтвердила, що загинули 10 людей, а серед них один зі стрільців. Другого підозрюваного затримали.

Крім того, за інформацією поліції, щонайменше 12 людей отримали поранення. Також, вогнепальні поранення дістали двоє поліцейських. На місце події прибули щонайменше 30 бригад швидкої допомоги та гелікоптери парамедиків, які надали допомогу кільком постраждалим на місці, а інших доправили до кількох лікарень.

Поліція Нового Південного Уельсу закликала громадян уникати району пляжу Бонді та шукати укриття.

"Поліція реагує на інцидент, що стався на пляжі Бонді, і закликає громадськість уникати цього району", – йдеться у заяві поліції.

Наразі, поліція продовжує розслідування стрілянини на пляжі Бонді.

