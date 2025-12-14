Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 490 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 25330 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 48850 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 35287 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 35216 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 29656 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 18816 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18394 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16141 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14175 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
92%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені14 грудня, 00:37 • 18135 перегляди
Іран перехопив іноземний танкер в Оманській затоці за підозрою у контрабанді14 грудня, 01:31 • 6694 перегляди
Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськVideo14 грудня, 01:56 • 5566 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 9294 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 12680 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 33816 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 38667 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 39447 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 49307 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 73104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 18935 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 20962 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 25922 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 60355 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 40974 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених

Київ • УНН

 • 104 перегляди

На пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки, загинуло 10 людей, включаючи одного стрільця, а десятки отримали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.

Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Австралії, де двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки. Поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, ще один стрілець загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

За даними поліції, інцидент стався в неділю близько 18:40 на Кемпбелл-Парад поблизу павільйону Бонді. Двоє чоловіків вийшли з автомобіля та відкрили вогонь по людях, які перебували на пляжі.

Тим часом на пляжі проходив захід Ханука - вечір сімейного відпочинку. Після перших пострілів на пляжі почалася паніка, сотні людей тікали з піску та прилеглих вулиць.

Поліція підтвердила, що загинули 10 людей, а серед них один зі стрільців. Другого підозрюваного затримали.

У ПАР в барі хостела сталася масова стрілянина: 11 загиблих і 14 постраждалих06.12.25, 18:06 • 4862 перегляди

Крім того, за інформацією поліції, щонайменше 12 людей отримали поранення. Також, вогнепальні поранення дістали двоє поліцейських. На місце події прибули щонайменше 30 бригад швидкої допомоги та гелікоптери парамедиків, які надали допомогу кільком постраждалим на місці, а інших доправили до кількох лікарень.

Поліція Нового Південного Уельсу закликала громадян уникати району пляжу Бонді та шукати укриття.

"Поліція реагує на інцидент, що стався на пляжі Бонді, і закликає громадськість уникати цього району", – йдеться у заяві поліції.

Наразі, поліція продовжує розслідування стрілянини на пляжі Бонді.

Нагадаємо

У наслідок стрілянини в кампусі Університету Брауна в місті Провіденс, загинули двоє студентів і ще дев’ятеро людей дістали поранення. Поліція розшукує підозрюваного, його особу досі не встановлено.

Алла Кіосак

Новини Світу
Австралія