У ПАР в барі хостела сталася масова стрілянина: 11 загиблих і 14 постраждалих
Київ • УНН
У Південно-Африканській Республіці в нелегальному барі хостелу сталася масова стрілянина. Загинуло 11 людей, включаючи трьох дітей, і 14 отримали поранення.
У Південно-Африканській Республіці внаслідок стрілянини у нелегальному барі загинуло щонайменше 11 людей, з них троє дітей. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Стрілянина сталася у барі в хостелі у містечку на захід від столиці Преторії. Десятеро людей загинули на місці, ще одна жертва померла у лікарні, поінформувала поліція.
Серед загиблих троє дітей – хлопчики 3 та 12 років і 16-річна дівчина. Повідомляється, що 14 поранених були доправлені до лікарні. Поліція розшукує трьох підозрюваних.
Нам повідомили, що щонайменше троє невідомих озброєних чоловіків увійшли до хостелу, де група людей випивала, і відкрили безладну стрілянину
Вона додала, що мотив злочину незрозумілий.
ПАР з населенням 62 млн людей має один з найвищих показників убивств у світі. У 2024 році в країні зареєстровано понад 26 тисяч убивств, тобто в середньому їх фіксується понад 70 на день. Переважна більшість із них скоюється з вогнепальної зброї.
