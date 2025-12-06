$42.180.00
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У ПАР в барі хостела сталася масова стрілянина: 11 загиблих і 14 постраждалих

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Південно-Африканській Республіці в нелегальному барі хостелу сталася масова стрілянина. Загинуло 11 людей, включаючи трьох дітей, і 14 отримали поранення.

У ПАР в барі хостела сталася масова стрілянина: 11 загиблих і 14 постраждалих

У Південно-Африканській Республіці внаслідок стрілянини у нелегальному барі загинуло щонайменше 11 людей, з них троє дітей. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Стрілянина сталася у барі в хостелі у містечку на захід від столиці Преторії. Десятеро людей загинули на місці, ще одна жертва померла у лікарні, поінформувала поліція.

Серед загиблих троє дітей – хлопчики 3 та 12 років і 16-річна дівчина. Повідомляється, що 14 поранених були доправлені до лікарні. Поліція розшукує трьох підозрюваних.

Нам повідомили, що щонайменше троє невідомих озброєних чоловіків увійшли до хостелу, де група людей випивала, і відкрили безладну стрілянину

- заявила речниця поліції бригадний генерал Атленда Мате.

Вона додала, що мотив злочину незрозумілий.

ПАР з населенням 62 млн людей має один з найвищих показників убивств у світі. У 2024 році в країні зареєстровано понад 26 тисяч убивств, тобто в середньому їх фіксується понад 70 на день. Переважна більшість із них скоюється з вогнепальної зброї.

У США поблизу Білого дому сталася стрілянина: двоє Нацгвардійців загинуло26.11.25, 22:24 • 4332 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Південно-Африканська Республіка