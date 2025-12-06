В ЮАР в баре хостела произошла массовая стрельба: 11 погибших и 14 пострадавших

$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 11249 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 19845 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 22037 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 32627 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 42717 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33177 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 61632 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38723 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36914 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47400 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Что будет с ордером на арест Путина в случае успеха мирных переговоров: разъяснение МУС6 декабря, 06:31 • 5116 просмотра
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений6 декабря, 08:30 • 9394 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США10:17 • 8544 просмотра
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ11:02 • 4778 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 8752 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 8850 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 29411 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 44486 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 61632 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 54551 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 24974 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 33342 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 35358 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 49332 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 48446 просмотра
В ЮАР в баре хостела произошла массовая стрельба: 11 погибших и 14 пострадавших

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Южно-Африканской Республике в нелегальном баре хостела произошла массовая стрельба. Погибли 11 человек, включая троих детей, и 14 получили ранения.

В ЮАР в баре хостела произошла массовая стрельба: 11 погибших и 14 пострадавших

В Южно-Африканской Республике в результате стрельбы в нелегальном баре погибли по меньшей мере 11 человек, из них трое детей. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Стрельба произошла в баре в хостеле в городке к западу от столицы Претории. Десять человек погибли на месте, еще одна жертва скончалась в больнице, сообщила полиция.

Среди погибших трое детей – мальчики 3 и 12 лет и 16-летняя девушка. Сообщается, что 14 раненых были доставлены в больницу. Полиция разыскивает трех подозреваемых.

Нам сообщили, что по меньшей мере трое неизвестных вооруженных мужчин вошли в хостел, где группа людей выпивала, и открыли беспорядочную стрельбу

- заявила представитель полиции бригадный генерал Атленда Мате.

Она добавила, что мотив преступления неясен.

ЮАР с населением 62 млн человек имеет один из самых высоких показателей убийств в мире. В 2024 году в стране зарегистрировано более 26 тысяч убийств, то есть в среднем их фиксируется более 70 в день. Подавляющее большинство из них совершается из огнестрельного оружия.

В США возле Белого дома произошла стрельба: двое нацгвардейцев погибли26.11.25, 22:24 • 4332 просмотра

Ольга Розгон

