В ЮАР в баре хостела произошла массовая стрельба: 11 погибших и 14 пострадавших
В Южно-Африканской Республике в нелегальном баре хостела произошла массовая стрельба. Погибли 11 человек, включая троих детей, и 14 получили ранения.
Стрельба произошла в баре в хостеле в городке к западу от столицы Претории. Десять человек погибли на месте, еще одна жертва скончалась в больнице, сообщила полиция.
Среди погибших трое детей – мальчики 3 и 12 лет и 16-летняя девушка. Сообщается, что 14 раненых были доставлены в больницу. Полиция разыскивает трех подозреваемых.
Нам сообщили, что по меньшей мере трое неизвестных вооруженных мужчин вошли в хостел, где группа людей выпивала, и открыли беспорядочную стрельбу
Она добавила, что мотив преступления неясен.
ЮАР с населением 62 млн человек имеет один из самых высоких показателей убийств в мире. В 2024 году в стране зарегистрировано более 26 тысяч убийств, то есть в среднем их фиксируется более 70 в день. Подавляющее большинство из них совершается из огнестрельного оружия.
