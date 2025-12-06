В ЮАР в баре хостела произошла массовая стрельба: 11 погибших и 14 пострадавших

В Южно-Африканской Республике в результате стрельбы в нелегальном баре погибли по меньшей мере 11 человек, из них трое детей. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Стрельба произошла в баре в хостеле в городке к западу от столицы Претории. Десять человек погибли на месте, еще одна жертва скончалась в больнице, сообщила полиция.

Среди погибших трое детей – мальчики 3 и 12 лет и 16-летняя девушка. Сообщается, что 14 раненых были доставлены в больницу. Полиция разыскивает трех подозреваемых.

Нам сообщили, что по меньшей мере трое неизвестных вооруженных мужчин вошли в хостел, где группа людей выпивала, и открыли беспорядочную стрельбу - заявила представитель полиции бригадный генерал Атленда Мате.

Она добавила, что мотив преступления неясен.

ЮАР с населением 62 млн человек имеет один из самых высоких показателей убийств в мире. В 2024 году в стране зарегистрировано более 26 тысяч убийств, то есть в среднем их фиксируется более 70 в день. Подавляющее большинство из них совершается из огнестрельного оружия.

