Стрілянина в Університеті Брауна: слідчі вилучили гільзи, а нападника досі не встановлено
Київ • УНН
В Університеті Брауна в Провіденсі двоє студентів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок стрілянини. Поліція розшукує підозрюваного, його особа досі не встановлена.
Деталі
Станом на сьогодні, за даними охорони здоров’я Університету Брауна, стан семи з дев’яти поранених оцінюється як критичний.
Крім того, стало відомо, що у пошуках підозрюваного брали участь понад 400 правоохоронців, а також, до розслідування долучилися ФБР та Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
Пізніше, поліція оприлюднила відео чоловіка, одягненого в чорне, і за словами заступника начальника поліції Провіденса Тімоті О’Хари, можливо, що стрілець був у масці.
Додатково
За даними поліції, озброєний чоловік відкрив вогонь у класі інженерного корпусу Barus & Holley, де під час іспитів були відчинені зовнішні двері, після чого втік, і слідчі вже вилучили гільзи з місця стрілянини, однак подробиці поки не розголошують.
Президентка Університету Брауна Крістіна Паксон повідомила, що всі або майже всі жертви були студентами.
"Це день, коли всі сподіваються, що він ніколи не настане, і він настав", – сказала Крістіна Паксон.
Нагадаємо
