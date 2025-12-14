$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 23962 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 46221 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 33660 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 33533 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 28486 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 18334 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18057 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15984 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14072 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14383 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Стрілянина в Університеті Брауна: слідчі вилучили гільзи, а нападника досі не встановлено

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Університеті Брауна в Провіденсі двоє студентів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок стрілянини. Поліція розшукує підозрюваного, його особа досі не встановлена.

Стрілянина в Університеті Брауна: слідчі вилучили гільзи, а нападника досі не встановлено

У наслідок стрілянини в кампусі Університету Брауна в місті Провіденс, загинули двоє студентів і ще дев’ятеро людей дістали поранення. Поліція розшукує підозрюваного, його особу досі не встановлено. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні, за даними охорони здоров’я Університету Брауна, стан семи з дев’яти поранених оцінюється як критичний.

Крім того, стало відомо, що у пошуках підозрюваного брали участь понад 400 правоохоронців, а також, до розслідування долучилися ФБР та Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Пізніше, поліція оприлюднила відео чоловіка, одягненого в чорне, і за словами заступника начальника поліції Провіденса Тімоті О’Хари, можливо, що стрілець був у масці.

Додатково

За даними поліції, озброєний чоловік відкрив вогонь у класі інженерного корпусу Barus & Holley, де під час іспитів були відчинені зовнішні двері, після чого втік, і слідчі вже вилучили гільзи з місця стрілянини, однак подробиці поки не розголошують.

Президентка Університету Брауна Крістіна Паксон повідомила, що всі або майже всі жертви були студентами.

"Це день, коли всі сподіваються, що він ніколи не настане, і він настав", – сказала Крістіна Паксон.

Нагадаємо

Стрілянина поблизу Браунівського університету 13 грудня призвела до загибелі 2 людей та поранення 8. ФБР розслідує інцидент, що стався біля інженерного факультету.

Алла Кіосак

Новини Світу
Сутички
Reuters