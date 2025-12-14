У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені
Стрілянина поблизу Браунівського університету 13 грудня призвела до загибелі 2 людей та поранення 8. ФБР розслідує інцидент, що стався біля інженерного факультету.
У суботу, 13 грудня, в районі Браунівського університету (США) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 8 отримали поранення. Адміністрація університету оголосила надзвичайну ситуацію та порадила студентам і співробітникам залишатися в безпечних приміщеннях. Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg, Associated Press (АР).
Деталі
За даними поліції, інцидент трапився в суботу, 13 грудня, поблизу будівлі інженерного факультету Barus & Holley Браунського університету в Провіденсі, штат Род-Айленд. Студентів закликали залишатися в укриттях і не залишати навчальні приміщення до завершення перевірки.
Перші повідомлення про активного стрільця надійшли о 16:22 за місцевим часом: студентів і співробітників закликали замикати двері, вимикати телефони і ховатися, дотримуючись правил "RUN, HIDE, FIGHT".
Президент Дональд Трамп у соцмережах зазначив, що на місці працює ФБР.
За словами мера Провіденса Бретта Смайлі, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення й перебувають у критичному, але стабільному стані. Влада не уточнила, чи були серед постраждалих студенти
Заступник начальника поліції Тімоті О’Хара повідомив, що підозрюваний був одягнений у чорне, і востаннє його бачили, коли він йшов пішки. Мер зазначив, що раніше затримана особа, яку підозрювали у причетності до злочину, згодом виявилася непричетною.
Зазначається, що стрілянина сталася неподалік будівлі Barus & Holley - семиповерхового комплексу, де розташовані інженерний та фізичний факультети університету.
Браунівський університет - приватний заклад, у якому навчаються близько 7300 студентів бакалаврату та понад 3000 аспірантів. У суботу проходив другий день випускних іспитів осіннього семестру.
