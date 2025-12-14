У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 14154 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 24320 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 20293 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 20593 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 18590 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14013 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 14902 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14819 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13184 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13560 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 19736 перегляди
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13 грудня, 16:29 • 9558 перегляди
росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до ЄгиптуVideo13 грудня, 16:40 • 3998 перегляди
Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із ПокровськаVideo13 грудня, 18:24 • 5490 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"21:44 • 8952 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 19745 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 26159 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 30058 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 40096 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 63249 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Олександр Сирський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Берлін
Покровськ
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 14123 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 15881 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 21173 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 55840 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 36898 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Мі-8
Су-30

У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Стрілянина поблизу Браунівського університету 13 грудня призвела до загибелі 2 людей та поранення 8. ФБР розслідує інцидент, що стався біля інженерного факультету.

У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені

У суботу, 13 грудня, в районі Браунівського університету (США) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 8 отримали поранення. Адміністрація університету оголосила надзвичайну ситуацію та порадила студентам і співробітникам залишатися в безпечних приміщеннях. Про це інформує УНН з посиланням на BloombergAssociated Press (АР).

Деталі

За даними поліції, інцидент трапився в суботу, 13 грудня, поблизу будівлі інженерного факультету Barus & Holley Браунського університету в Провіденсі, штат Род-Айленд. Студентів закликали залишатися в укриттях і не залишати навчальні приміщення до завершення перевірки.

Перші повідомлення про активного стрільця надійшли о 16:22 за місцевим часом: студентів і співробітників закликали замикати двері, вимикати телефони і ховатися, дотримуючись правил "RUN, HIDE, FIGHT".

Президент Дональд Трамп у соцмережах зазначив, що на місці працює ФБР. 

За словами мера Провіденса Бретта Смайлі, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення й перебувають у критичному, але стабільному стані. Влада не уточнила, чи були серед постраждалих студенти

- йдеться у дописі АР.

Заступник начальника поліції Тімоті О’Хара повідомив, що підозрюваний був одягнений у чорне, і востаннє його бачили, коли він йшов пішки. Мер зазначив, що раніше затримана особа, яку підозрювали у причетності до злочину, згодом виявилася непричетною.

Зазначається, що стрілянина сталася неподалік будівлі Barus & Holley - семиповерхового комплексу, де розташовані інженерний та фізичний факультети університету.

Браунівський університет - приватний заклад, у якому навчаються близько 7300 студентів бакалаврату та понад 3000 аспірантів. У суботу проходив другий день випускних іспитів осіннього семестру.

Нагадаємо

В університеті Лінкольна в Пенсільванії сталася стрілянина під час свят на відкритому повітрі. Загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Стрілянина в університеті Флориди: двоє загиблих, шестеро поранених18.04.25, 02:24 • 3535 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки