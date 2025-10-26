Стрілянина в університеті Лінкольна: одна людина загинула, шестеро поранені

У суботу ввечері під час свят на відкритому повітрі в університеті Лінкольна в Пенсільванії сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і шестеро отримали поранення, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Затримано людину з вогнепальною зброєю. Влада розслідує версію про те, що стрілків було кілька, але не вважають, що існує якась реальна загроза кампусу, заявив окружний прокурор округу Честер Крістофер де Баррена-Саробе на короткій пресконференції в неділю.

"У нас мало відповідей на те, що саме сталося", - сказав він. "Скажу вам, що сьогодні ми діємо так, начебто це не інцидент, під час якого хтось проникнув з метою заподіяння масових збитків кампусу коледжу".

За даними влади, стрілянина відбулася близько 21:30 біля великої будівлі Міжнародного культурного центру, де було встановлено намети та столи для відпочинку та спілкування після футбольного матчу, що відбувся раніше того ж дня.

"Запанував хаос, люди розбігалися на всі боки", — сказав окружний прокурор. Він закликав усіх, хто має відео з місця події або іншу інформацію, яка може допомогти розслідуванню, зв'язатися з ФБР.

