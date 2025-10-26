Стрельба в университете Линкольна: один человек погиб, шестеро ранены

В субботу вечером во время праздника на открытом воздухе в университете Линкольна в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шестеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Задержан человек с огнестрельным оружием. Власти расследуют версию о том, что стрелков было несколько, но не считают, что существует какая-либо реальная угроза кампусу, заявил окружной прокурор округа Честер Кристофер де Баррена-Саробе на короткой пресс-конференции в воскресенье.

"У нас мало ответов на то, что именно произошло", - сказал он. "Скажу вам, что сегодня мы действуем так, как будто это не инцидент, во время которого кто-то проник с целью причинения массового ущерба кампусу колледжа".

По данным властей, стрельба произошла около 21:30 возле большого здания Международного культурного центра, где были установлены палатки и столы для отдыха и общения после футбольного матча, состоявшегося ранее в тот же день.

"Воцарился хаос, люди разбегались во все стороны", — сказал окружной прокурор. Он призвал всех, у кого есть видео с места происшествия или другая информация, которая может помочь расследованию, связаться с ФБР.

