Стрельба в офисе миграционной службы в США: одна жертва погибла, еще двое госпитализированы

Неизвестный открыл огонь по зданию Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Далласе. По данным полиции, один человек погиб на месте, еще двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Стрелок также мертв, пишет УНН со ссылкой на CNN. Детали Один человек погиб, а еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы сегодня утром в объекте ICE в Далласе - сообщил Департамент полиции Далласа в соцсети "X". Предварительное расследование установило, что подозреваемый открыл огонь по правительственному зданию из соседнего здания. Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Одна жертва скончалась на месте происшествия. Подозреваемый умер - добавили там. В сообщении говорится, что власти планируют провести пресс-конференцию позже в среду. Напомним Ранее УНН писал, что в среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Далласе три человека получили ранения в результате стрельбы. По словам и.о. директора ICE Тодда Лайонса, предполагаемый нападавший скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.