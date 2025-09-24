$41.380.00
Стрельба в офисе миграционной службы в США: одна жертва погибла, еще двое госпитализированы

Киев • УНН

 • 400 просмотра

В Далласе неизвестный открыл огонь по зданию Иммиграционной и таможенной службы США, в результате чего один человек погиб, а двое получили огнестрельные ранения. Стрелок также скончался, вероятно, от самоубийства.

Стрельба в офисе миграционной службы в США: одна жертва погибла, еще двое госпитализированы

Неизвестный открыл огонь по зданию Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Далласе. По данным полиции, один человек погиб на месте, еще двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Стрелок также мертв, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Один человек погиб, а еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы сегодня утром в объекте ICE в Далласе

- сообщил Департамент полиции Далласа в соцсети "X".

Предварительное расследование установило, что подозреваемый открыл огонь по правительственному зданию из соседнего здания. Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Одна жертва скончалась на месте происшествия. Подозреваемый умер

 - добавили там.

В сообщении говорится, что власти планируют провести пресс-конференцию позже в среду.

Напомним

Ранее УНН писал, что в среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Далласе три человека получили ранения в результате стрельбы. По словам и.о. директора ICE Тодда Лайонса, предполагаемый нападавший скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

Алена Уткина

