В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Стрельба вблизи Брауновского университета 13 декабря привела к гибели 2 человек и ранению 8. ФБР расследует инцидент, произошедший возле инженерного факультета.
В субботу, 13 декабря, в районе Брауновского университета (США) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 8 получили ранения. Администрация университета объявила чрезвычайную ситуацию и посоветовала студентам и сотрудникам оставаться в безопасных помещениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg, Associated Press (АР).
Детали
По данным полиции, инцидент произошел в субботу, 13 декабря, вблизи здания инженерного факультета Barus & Holley Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд. Студентов призвали оставаться в укрытиях и не покидать учебные помещения до завершения проверки.
Первые сообщения об активном стрелке поступили в 16:22 по местному времени: студентов и сотрудников призвали запирать двери, выключать телефоны и прятаться, соблюдая правила "RUN, HIDE, FIGHT".
Президент Дональд Трамп в соцсетях отметил, что на месте работает ФБР.
По словам мэра Провиденса Бретта Смайли, два человека погибли, еще 8 получили ранения и находятся в критическом, но стабильном состоянии. Власти не уточнили, были ли среди пострадавших студенты
Заместитель начальника полиции Тимоти О’Хара сообщил, что подозреваемый был одет в черное, и в последний раз его видели, когда он шел пешком. Мэр отметил, что ранее задержанное лицо, которое подозревали в причастности к преступлению, впоследствии оказалось непричастным.
Отмечается, что стрельба произошла неподалеку от здания Barus & Holley - семиэтажного комплекса, где расположены инженерный и физический факультеты университета.
Брауновский университет - частное заведение, в котором обучаются около 7300 студентов бакалавриата и более 3000 аспирантов. В субботу проходил второй день выпускных экзаменов осеннего семестра.
Напомним
В университете Линкольна в Пенсильвании произошла стрельба во время праздников на открытом воздухе. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Стрельба в университете Флориды: двое погибших, шестеро раненых18.04.25, 02:24 • 3535 просмотров