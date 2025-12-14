$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 14378 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 24843 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 20617 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 20894 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 18825 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 14136 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15012 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14859 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13212 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13589 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Стрельба вблизи Брауновского университета 13 декабря привела к гибели 2 человек и ранению 8. ФБР расследует инцидент, произошедший возле инженерного факультета.

В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые

В субботу, 13 декабря, в районе Брауновского университета (США) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 8 получили ранения. Администрация университета объявила чрезвычайную ситуацию и посоветовала студентам и сотрудникам оставаться в безопасных помещениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на BloombergAssociated Press (АР).

Детали

По данным полиции, инцидент произошел в субботу, 13 декабря, вблизи здания инженерного факультета Barus & Holley Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд. Студентов призвали оставаться в укрытиях и не покидать учебные помещения до завершения проверки.

Первые сообщения об активном стрелке поступили в 16:22 по местному времени: студентов и сотрудников призвали запирать двери, выключать телефоны и прятаться, соблюдая правила "RUN, HIDE, FIGHT".

Президент Дональд Трамп в соцсетях отметил, что на месте работает ФБР. 

По словам мэра Провиденса Бретта Смайли, два человека погибли, еще 8 получили ранения и находятся в критическом, но стабильном состоянии. Власти не уточнили, были ли среди пострадавших студенты

- говорится в сообщении АР.

Заместитель начальника полиции Тимоти О’Хара сообщил, что подозреваемый был одет в черное, и в последний раз его видели, когда он шел пешком. Мэр отметил, что ранее задержанное лицо, которое подозревали в причастности к преступлению, впоследствии оказалось непричастным.

Отмечается, что стрельба произошла неподалеку от здания Barus & Holley - семиэтажного комплекса, где расположены инженерный и физический факультеты университета.

Брауновский университет - частное заведение, в котором обучаются около 7300 студентов бакалавриата и более 3000 аспирантов. В субботу проходил второй день выпускных экзаменов осеннего семестра.

Напомним

В университете Линкольна в Пенсильвании произошла стрельба во время праздников на открытом воздухе. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Вита Зеленецкая

