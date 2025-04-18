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Стрельба в университете Флориды: двое погибших, шестеро раненых

Киев • УНН

 • 376 просмотра

В Таллахасси 20-летний студент устроил стрельбу возле студенческого центра. Два человека погибли, шестеро получили ранения, сам нападавший задержан.

Стрельба в университете Флориды: двое погибших, шестеро раненых

Возле студенческого центра Университета штата Флорида в городе Таллахасси, США, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще шесть получили ранения. В совершении преступления подозревают 20-летнего студента этого же учебного заведения. Об этом информирует ABC News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время задержания нападавшего - Феникса Айкнера был ранен. Его госпитализировали, сейчас он находится под стражей, угрозы его жизни нет.

Его взяли под стражу с безопасными для жизни травмами

- сообщили ABC News сотрудники правоохранительных органов.

По словам полицейских, у нападавшего при себе был пистолет и ружье.

Как пишет ABC News, Феникс Айкнер - сын действующего заместителя шерифа округа Леон. Шериф Уолтер Макнил рассказал, что у парня был доступ к оружию своей матери.

Мать подозреваемого проработала заместителем шерифа в департаменте более 18 лет, и "ее служение обществу было исключительным"

- сказал Макнил.

Задержанный также был "давним участником Молодежного консультативного совета офиса шерифа округа Леон" и проходил несколько учебных программ, поэтому "неудивительно, что он имел доступ к оружию".

Полиция отметила, что кампус сейчас безопасен. Личности погибших не разглашаются, однако известно, что они не были студентами.

В медицинском центре сообщили, что к ним привезли шесть пациентов - все в удовлетворительном стабильном состоянии.

Студентка второго курса Паула Мальдонадо рассказала ABC News, что находилась на занятиях неподалеку от студенческого центра, когда услышала крики.

Сразу после этого сработала тревога активной угрозы. Мы выключили свет, забаррикадировали двери партами и спрятались

- сказала она.

Один из студентов посоветовал ей использовать рюкзак в качестве защиты. Через некоторое время в класс зашел полицейский, и ученики сначала подумали, что это стрелок. Затем другой офицер приказал всем выйти с поднятыми руками.

Другая студентка, Даниэлла Стрити, находилась в здании напротив студенческого центра, когда раздались сирены. Люди, стоявшие на улице, забежали в помещение. По ее словам, студентов эвакуировали, а на место прибыли многочисленные правоохранители.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о событиях, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм выразила соболезнования студентам, их семьям и преподавателям и заявила: "В обществе США нет места для насилия".

Университет объявил, что занятия отменены до пятницы включительно.

Напомним

В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе. В результате инцидента четверо учеников получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелые огнестрельные.

В Швеции произошла массовая стрельба возле школы: есть раненые04.02.25, 14:50 • 24164 просмотра

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