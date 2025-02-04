В Швеции произошла массовая стрельба возле школы: есть раненые

В городе Эребру, что в Швеции, произошла массовая стрельба возле школы Risbergska. Полиция сообщает о пяти раненых, однако их состояние пока неизвестно. Об этом пишет SVT, передает УНН.

Очевидцы рассказывают, что услышали несколько выстрелов.

На месте уже работают полиция, медики и спасатели, а также направлено спецподразделение.

Также полиция призвала не выходить на улицы в районе стрельбы, а во всех школах Эребру учеников закрыли в помещениях для безопасности.

СМИ приводят слова человека, который знаком с одним из учителей в школе.

По ее словам, она получила от него SMS-сообщение: "Он написал, что в школе стреляют из автоматического оружия, и они прячутся в комнате".

Министр юстиции Гуннар Стреммер отреагировал на события, назвав ситуацию очень серьезной.

"Сообщения о насильственном нападении в Эребру являются очень серьезными. Полиция уже на месте, операция продолжается. Правительство находится в тесном контакте с правоохранителями и внимательно следит за развитием событий", - заявил он.

По данным правоохранителей, дело сейчас расследуют по статьям "покушение на убийство, поджог и тяжкое преступное использование оружия".

Напомним

30 января в Днепровском районе Киева неизвестный прислал письмо в 246 лицей с угрозой расстрела всех, кто будет находиться в заведении.