У Києві невідомий погрожує ліцею розстрілом: поліція перевіряє інформацію

У Дніпровському районі столиці невідомий надіслав листа до 246 ліцею з погрозою розстрілу усіх, хто перебуватиме у закладі. Текст листа опублікували у соцмережах, передає УНН.



Поспішаю вас проінформувати, що 30.01.2025 я зайду у вашу школу і почну розстрілювати усіх, хто знаходиться там, - написав чоловік.

Також він зазначив, що будівля замінована.

"Якщо ви не хочете, щоб усі померли, то перекажіть мені на карту 1 млн грн", - погрожує чоловік.

У поліції Києва УНН повідомили, що наразі перевіряється інформація про лист, який з'явився у соцмережах.

Нагадаємо

У жовтні минулого рокй у багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.