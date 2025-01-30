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У Києві невідомий погрожує ліцею розстрілом: поліція перевіряє інформацію

Київ • УНН

 • 42981 перегляди

До київського ліцею №246 надійшов лист із погрозами розстрілу та повідомленням про замінування. Невідомий вимагає перерахувати 1 млн грн, погрожуючи нападом 30 січня 2025 року.

У Дніпровському районі столиці невідомий надіслав листа до 246 ліцею з погрозою розстрілу усіх, хто перебуватиме у закладі. Текст листа опублікували у соцмережах, передає УНН.

Поспішаю вас проінформувати, що 30.01.2025 я зайду у вашу школу і почну розстрілювати усіх, хто знаходиться там,

- написав чоловік.

Також він зазначив, що будівля замінована.

"Якщо ви не хочете, щоб усі померли, то перекажіть мені на карту 1 млн грн", - погрожує чоловік.

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У поліції Києва УНН повідомили, що наразі перевіряється інформація про лист, який з'явився у соцмережах.

Нагадаємо

У жовтні минулого рокй у багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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