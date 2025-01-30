В Киеве неизвестный угрожает лицею расстрелом: полиция проверяет информацию
Киев • УНН
В киевский лицей №246 поступило письмо с угрозами расстрела и сообщением о заминировании. Неизвестный требует перечислить 1 млн грн, угрожая нападением 30 января 2025 года.
В Днепровском районе столицы неизвестный прислал письмо в 246 лицей с угрозой расстрела всех, кто будет находиться в заведении. Текст письма опубликовали в соцсетях, передает УНН.
Спешу вас проинформировать, что 30.01.2025 я зайду в вашу школу и начну расстреливать всех, кто находится там,
Также он отметил, что здание заминировано.
"Если вы не хотите, чтобы все умерли, то переведите мне на карту 1 млн грн", - угрожает мужчина.
В полиции Киева УНН сообщили, что сейчас проверяется информация о письме, которое появилось в соцсетях.
Напомним,
В октябре прошлого года во многих областях Украины поступили сообщения о "минировании" десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.