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Масове "замінування" адмінбудівель та навчальних закладів в Україні: що відомо

Київ • УНН

 • 24994 перегляди

У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.

Масове "замінування" адмінбудівель та навчальних закладів в Україні: що відомо

 Надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах, передає УНН із посиланням на "Суспільне". 

Деталі

У поліції Києва заявили, що "є повідомлення про замінування низки об'єктів".

УНН підвердили, що надійшло повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва. Відповідні служби проводять перевірку.

За даними "Суспільного", через повідомлення про "замінування" тимчасово припинила роботу Вища рада правосуддя.

Також триває евакуація з приміщення МКІП через "замінування".

Також правоохоронці уже підтвердили такі повідомлення про "замінування"  у Хмельницькому, Ужгороді, Сумах, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах та Житомирі.

Зокрема, у Хмельницькому надійшло повідомлення про замінування трьох будівель, серед яких державні установи й комунальне підприємство "Хмельницькводоканал". В Ужгороді - міської ради. У Полтаві - дві гімназії. 

В Івано-Франківську  поліцейські перевіряють інформацію про замінування державних установ, медзакладів, судів, а також Франківського драмтеатру.

Станом на 14:25 відомо про шість "замінувань" у Миколаєві та 14 по області. 

 В Житомирі надійшли повідомлення про мінування приміщень Житомирської міськради та Головного управління Держгеокадастру в області.

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Повідомлялось, що у столиці - нібито замінували низку шкіл, у Сумах - суд, управління освіти, сервісний центр та будівлю казначейства,

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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