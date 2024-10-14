Масове "замінування" адмінбудівель та навчальних закладів в Україні: що відомо
Київ • УНН
У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.
Надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
Деталі
У поліції Києва заявили, що "є повідомлення про замінування низки об'єктів".
УНН підвердили, що надійшло повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва. Відповідні служби проводять перевірку.
За даними "Суспільного", через повідомлення про "замінування" тимчасово припинила роботу Вища рада правосуддя.
Також триває евакуація з приміщення МКІП через "замінування".
Також правоохоронці уже підтвердили такі повідомлення про "замінування" у Хмельницькому, Ужгороді, Сумах, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах та Житомирі.
Зокрема, у Хмельницькому надійшло повідомлення про замінування трьох будівель, серед яких державні установи й комунальне підприємство "Хмельницькводоканал". В Ужгороді - міської ради. У Полтаві - дві гімназії.
В Івано-Франківську поліцейські перевіряють інформацію про замінування державних установ, медзакладів, судів, а також Франківського драмтеатру.
Станом на 14:25 відомо про шість "замінувань" у Миколаєві та 14 по області.
В Житомирі надійшли повідомлення про мінування приміщень Житомирської міськради та Головного управління Держгеокадастру в області.
Раніше
Повідомлялось, що у столиці - нібито замінували низку шкіл, у Сумах - суд, управління освіти, сервісний центр та будівлю казначейства,