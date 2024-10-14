Массовое «минирование» админзданий и учебных заведений в Украине: что известно
Киев • УНН
Во многих областях Украины поступили сообщения о «минировании» десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.
Поступили сообщения о "минировании" десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
Детали
В полиции Киева заявили, что "есть сообщения о заминировании ряда объектов".
УНН подтвердили, что поступило сообщение о "минировании" школы №217 города Киева. Соответствующие службы проводят проверку.
По данным "Суспільного", из-за сообщения о "минировании" временно прекратил работу Высший совет правосудия.
Также продолжается эвакуация из помещения МКИП из-за "заминирования".
Также правоохранители уже подтвердили такие сообщения о "минировании" в Хмельницком, Ужгороде, Сумах, Одессе, Ивано-Франковске, Полтаве, Николаеве, Кропивницком, Черкассах и Житомире.
В частности, в Хмельницком поступило сообщение о заминировании трех зданий, среди которых государственные учреждения и коммунальное предприятие "Хмельницкводоканал". В Ужгороде - городского совета. В Полтаве - две гимназии.
В Ивано-Франковске полицейские проверяют информацию о заминировании государственных учреждений, медучреждений, судов, а также Франковского драмтеатра.
По состоянию на 14:25 известно о шести "заминированиях" в Николаеве и 14 по области.
В Житомире поступили сообщения о минировании помещений Житомирского горсовета и Главного управления Госгеокадастра в области.
Ранее
Сообщалось, что в столице - якобы заминировали ряд школ, в Сумах - суд, управление образования, сервисный центр и здание казначейства,