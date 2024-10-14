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Массовое «минирование» админзданий и учебных заведений в Украине: что известно

Массовое «минирование» админзданий и учебных заведений в Украине: что известно

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:02  •  4815 просмотра

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Во многих областях Украины поступили сообщения о «минировании» десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.

 Поступили сообщения о "минировании" десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах, передает УНН со ссылкой на "Суспільне". 

Детали

В полиции Киева заявили, что "есть сообщения о заминировании ряда объектов".

УНН подтвердили, что поступило сообщение о "минировании" школы №217 города Киева. Соответствующие службы проводят проверку.

По данным "Суспільного", из-за сообщения о "минировании" временно прекратил работу Высший совет правосудия.

Также продолжается эвакуация из помещения МКИП из-за "заминирования".

Также правоохранители уже подтвердили такие сообщения о "минировании"  в Хмельницком, Ужгороде, Сумах, Одессе, Ивано-Франковске, Полтаве, Николаеве, Кропивницком, Черкассах и Житомире.

В частности, в Хмельницком поступило сообщение о заминировании трех зданий, среди которых государственные учреждения и коммунальное предприятие "Хмельницкводоканал". В Ужгороде - городского совета. В Полтаве - две гимназии. 

В Ивано-Франковске  полицейские проверяют информацию о заминировании государственных учреждений, медучреждений, судов, а также Франковского драмтеатра.

По состоянию на 14:25 известно о шести "заминированиях" в Николаеве и 14 по области. 

В Житомире поступили сообщения о минировании помещений Житомирского горсовета и Главного управления Госгеокадастра в области.

Ранее

Сообщалось, что в столице - якобы заминировали ряд школ, в Сумах - суд, управление образования, сервисный центр и здание казначейства,

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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