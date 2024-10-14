В Україні повідомляють про масові мінування будівель: відомо про випадки в Києві та Сумах
Київ • УНН
У Києві та Сумах надійшли повідомлення про замінування низки об'єктів. У столиці йдеться про школи, а в Сумах - про суд, управління освіти, сервісний центр та казначейство. Вибухотехніки і кінологи працюють на місцях.
У Києві та Сумах повідомляють про отримання повідомлень щодо замінувань будівель. У столиці - про нібито мінування низки шкіл, у Сумах - суду, управління освіти, сервісного центру та будівлі казначейства, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
"Сьогодні, як повідомляється, після 12:00 у Сумах до 10 різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель. Серед них: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр і будівля казначейства. Вибухотехніки і кінологи працюють на місці", - пише "Суспільне Суми".
Також у Києві з'явилася інформація про мінування кількох шкіл.