В Украине сообщают о массовых минированиях зданий: известно о случаях в Киеве и Сумах
Киев • УНН
В Киеве и Сумах поступили сообщения о заминировании ряда объектов. В столице речь идет о школах, а в Сумах - о суде, управлении образования, сервисном центре и казначействе. Взрывотехники и кинологи работают на местах.
В Киеве и Сумах сообщают о получении сообщений о заминировании зданий В столице - о якобы минировании ряда школ, в Сумах суда, управления образования, сервисного центра и здания казначейства, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
«Сегодня, как сообщается, после 12:00 в Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий. Среди них: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр и здание казначейства. Взрывотехники и кинологи работают на месте», - пишет „Суспільне Суми“.
Также в Киеве появилась информация о минировании нескольких школ.