У Києві повідомляють про "замінування" 217 школи: проводиться перевірка
Київ • УНН
Поліція Києва отримала повідомлення про можливе замінування школи №217. Проводиться перевірка, також надходять повідомлення про мінування інших об'єктів у Києві та Сумах.
Надійшло повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва. Відповідні служби проводять перевірку. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
На запитання, чи в Києві у 217-й школі проводять перевірку через інформацію щодо замінування, в поліції відповіли: "Така інформація надходила, відповідні служби перевіряють".
Доповнення
ЗМІ пишуть, що у Києві та Сумах повідомляють про отримання повідомлень щодо замінувань будівель. У столиці - про нібито мінування низки шкіл, у Сумах - суду, управління освіти, сервісного центру та будівлі казначейства.