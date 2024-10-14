В Киеве сообщают о "минировании" 217 школы: проводится проверка
Киев • УНН
Полиция Киева получила сообщение о возможном минировании школы №217. Проводится проверка, также поступают сообщения о минировании других объектов в Киеве и Сумах.
Поступило сообщение о «минировании» школы №217 города Киева. Соответствующие службы проводят проверку. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
На вопрос, проводят ли в Киеве в 217-й школе проверку из-за информации о заминировании, в полиции ответили: «Такая информация поступала, соответствующие службы проверяют».
Дополнение
СМИ пишут, что в Киеве и Сумах сообщают о получении сообщений о заминировании зданий. В столице - о якобы минировании ряда школ, в Сумах - суда, управления образования, сервисного центра и здания казначейства.