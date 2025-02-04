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У Швеції сталася масова стрілянина біля школи: є поранені

Київ • УНН

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У місті Еребру біля школи Risbergska сталася стрілянина, внаслідок якої поранено п'ятьох осіб. Поліція проводить спецоперацію, всі школи міста закриті, учнів заблоковано в приміщеннях.

У місті Еребру, що у Швеції, сталася масова стрілянина біля школи Risbergska. Поліція повідомляє про п’ятьох поранених, проте їхній стан поки що невідомий. Про це пише SVT, передає УНН

Очевидці розповідають, що почули кілька пострілів.

На місці вже працюють поліція, медики та рятувальники, а також направлено спецпідрозділ.

Також поліція закликала не виходити на вулиці в районі стрілянини, а в усіх школах Еребру учнів зачинили у приміщеннях задля безпеки.

ЗМІ наводять слова людини, яка знайома з одним із учителів у школі.

За її словами, вона отримала від нього SMS-повідомлення: "Він написав, що у школі стріляють з автоматичної зброї, і вони ховаються у кімнаті".

Міністр юстиції Гуннар Стреммер відреагував на події, назвавши ситуацію дуже серйозною.

"Повідомлення про насильницький напад в Еребру є дуже серйозними. Поліція вже на місці, операція триває. Уряд перебуває в тісному контакті з правоохоронцями та уважно стежить за розвитком подій", – заявив він.

За даними правоохоронців, справу наразі розслідують за статтями "замах на вбивство, підпал і тяжке злочинне використання зброї".

Нагадаємо

30 січня у Дніпровському районі Києва невідомий надіслав листа до 246 ліцею з погрозою розстрілу усіх, хто перебуватиме у закладі. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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