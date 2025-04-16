У Далласі затримали підозрюваного у стрілянині в школі, внаслідок якої поранено 4 людини

У США підозрюваний у стрілянині в середній школі Далласа, в результаті якої було поранено чотирьох учнів, був взятий під варту. Про це повідомили представники шкільного округу, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Четверо учнів були доставлені до лікарень з пораненнями від серйозних до таких, що не загрожують життю. Троє учнів 15-18 років отримали важкі вогнепальні поранення, а четвертий - поранення в нижню частину тіла.

"Відверто кажучи, це стає занадто звичним. А це не повинно бути звичним", - заявила на прес-конференції Стефані Елізальде, суперінтендант Незалежного шкільного округу Далласа.

Підозрюваний був затриманий за кілька годин після стрілянини, йдеться в заяві шкільного округу у вівторок ввечері, без надання подробиць про цю особу.

Помічник начальника поліції незалежного шкільного округу Далласа Крістіна Сміт заявила, що розслідування триває, і вона не має жодної інформації про те, що призвело до стрілянини.

Під час прес-конференції, що відбулася через кілька годин після стрілянини, представники шкільного округу і поліції не надали багато деталей.

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"Я знаю, що є багато запитань, і ми не зможемо відповісти на всі з них прямо зараз, тому що частина інформації буде неточною", - сказала Елізальде.

Яка ситуація зараз

Влада повідомила, що інші учні та їхні батьки безпечно повернулися до школи після того, як їх евакуювали з кампусу. Кадри з повітря, зняті над школою у вівторок у другій половині дня, показали безліч поліцейських машин, що скупчилися біля комплексу.

Елізальда сказала, що навчання в школі не буде до кінця тижня, але до учнів будуть доступні консультанти.

Крістіна Сміт сказала, що пістолет не потрапив до школи під час "звичайного часу прийому". Вона зазначила, що "це не було помилкою нашого персоналу, наших протоколів або обладнання, яке ми маємо". Але вона не змогла уточнити, що саме сталося.

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що "наші серця з жертвами цього безглуздого акту насильства".

Доповнення

Стрілець, який у 2019 році розстріляв 23 людини у магазині "Walmart" поблизу американо-мексиканського кордону може уникнути смертної кари, якщо, згідно із пропозицією прокурорів, визнає провину.