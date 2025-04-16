В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе, в результате которой ранены 4 человека

В США подозреваемый в стрельбе в средней школе Далласа, в результате которой были ранены четыре ученика, был взят под стражу. Об этом сообщили представители школьного округа, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Четверо учеников были доставлены в больницы с ранениями от серьезных до не угрожающих жизни. Трое учеников 15-18 лет получили тяжелые огнестрельные ранения, а четвертый - ранение в нижнюю часть тела.

"Откровенно говоря, это становится слишком привычным. А это не должно быть привычным", - заявила на пресс-конференции Стефани Элизальде, суперинтендант Независимого школьного округа Далласа.

Подозреваемый был задержан через несколько часов после стрельбы, говорится в заявлении школьного округа во вторник вечером, без предоставления подробностей об этом лице.

Помощник начальника полиции независимого школьного округа Далласа Кристина Смит заявила, что расследование продолжается, и у нее нет никакой информации о том, что привело к стрельбе.

Во время пресс-конференции, состоявшейся через несколько часов после стрельбы, представители школьного округа и полиции не предоставили много деталей.

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"Я знаю, что есть много вопросов, и мы не сможем ответить на все из них прямо сейчас, потому что часть информации будет неточной", - сказала Элизальде.

Какая ситуация сейчас

Власти сообщили, что другие ученики и их родители безопасно вернулись в школу после того, как их эвакуировали из кампуса. Кадры с воздуха, снятые над школой во вторник во второй половине дня, показали множество полицейских машин, скопившихся возле комплекса.

Элизальда сказала, что учебы в школе не будет до конца недели, но к ученикам будут доступны консультанты.

Кристина Смит сказала, что пистолет не попал в школу во время "обычного времени приема". Она отметила, что "это не было ошибкой нашего персонала, наших протоколов или оборудования, которое у нас есть". Но она не смогла уточнить, что именно произошло.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что "наши сердца с жертвами этого бессмысленного акта насилия".

Дополнение

Стрелок, который в 2019 году расстрелял 23 человека в магазине "Walmart" вблизи американо-мексиканской границы может избежать смертной казни, если, согласно предложению прокуроров, признает вину.