Стрельба в аэропорту США: в пассажирский самолет попала пуля

В аэропорту Далласа (штат Техас, США) пассажирский самолет попал под пулю возле кабины, когда он готовился к взлету. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.

Детали

Полиция американского города Даллас проводит расследование после того, как в самолет авиакомпании Southwest Airlines попала пуля, когда он готовился к вылету из аэропорта Даллас Лав Филд в Техасе 15 ноября вечером. Рейс 2494 был отменен, а самолет выведен из эксплуатации.

Местные власти сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Southwest Airlines разместит наших клиентов на другом рейсе, - заявили в авиакомпании. Правоохранительные органы были уведомлены, и самолет был снят с эксплуатации,