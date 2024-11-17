Стрельба в аэропорту США: в пассажирский самолет попала пуля
Киев • УНН
В аэропорту Даллас Лав Филд пуля попала в пассажирский самолет Southwest Airlines возле кабины во время подготовки к вылету. Рейс 2494 отменили, пассажиров пересадили на другой рейс, пострадавших нет.
В аэропорту Далласа (штат Техас, США) пассажирский самолет попал под пулю возле кабины, когда он готовился к взлету. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.
Детали
Полиция американского города Даллас проводит расследование после того, как в самолет авиакомпании Southwest Airlines попала пуля, когда он готовился к вылету из аэропорта Даллас Лав Филд в Техасе 15 ноября вечером. Рейс 2494 был отменен, а самолет выведен из эксплуатации.
Местные власти сообщили, что информации о пострадавших не поступало.
Southwest Airlines разместит наших клиентов на другом рейсе, - заявили в авиакомпании. Правоохранительные органы были уведомлены, и самолет был снят с эксплуатации,
Как отмечает издание непонятно, откуда велась стрельба и был ли самолет намеченной целью. По состоянию на начало субботы не было объявлено ни о каких задержаниях.
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