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Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма

Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма

Киев  •  УНН

03:16 • 5023 просмотра

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Международный аэропорт Порт-о-Пренса закрыли после того, как бандиты обстреляли пассажирский самолет Spirit Airlines. В результате нападения пострадал бортпроводник, а самолет совершил аварийную посадку в Доминиканской Республике.

Международный аэропорт Гаити закрыли из-за вооруженного нападения и обстрела пассажирского самолета. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Международный аэропорт Гаити закрыли, когда бандиты открыли огонь по гражданскому самолету, который заходил на посадку в Порт-о-Пренси,

- говорится в материале.

Детали

Отмечается, что самолет авиакомпании Spirit, прибывший из США, был всего в сотне метров от посадочной полосы, когда по нему открыли огонь. В результате был легко ранен бортпроводник, самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку на территории соседней Доминиканской Республики.

В посольстве США на Гаити назвали эту вспышку насилия «попытками бандитов заблокировать путешествия из и в Порт-о-Пренс».

По меньшей мере три авиакомпании уже заявили об отмене всех рейсов на Гаити.

Издание также добавляет, что перестрелка между силовиками и бандами произошли в понедельник и в других районах Порт-о-Пренса.

На улицах слышны звуки выстрелов... В более богатых районах злоумышленники подожгли несколько домов. Школы - закрыты и паника быстро распространяется по городу,

- говорится в сообщении.

На Гаити вооруженная банда убила по меньшей мере 70 человек, включая детей5 октября 2024, 02:29 • 19530 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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