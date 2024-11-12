Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма
Киев • УНН
Международный аэропорт Порт-о-Пренса закрыли после того, как бандиты обстреляли пассажирский самолет Spirit Airlines. В результате нападения пострадал бортпроводник, а самолет совершил аварийную посадку в Доминиканской Республике.
Международный аэропорт Гаити закрыли из-за вооруженного нападения и обстрела пассажирского самолета. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Международный аэропорт Гаити закрыли, когда бандиты открыли огонь по гражданскому самолету, который заходил на посадку в Порт-о-Пренси,
Детали
Отмечается, что самолет авиакомпании Spirit, прибывший из США, был всего в сотне метров от посадочной полосы, когда по нему открыли огонь. В результате был легко ранен бортпроводник, самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку на территории соседней Доминиканской Республики.
В посольстве США на Гаити назвали эту вспышку насилия «попытками бандитов заблокировать путешествия из и в Порт-о-Пренс».
По меньшей мере три авиакомпании уже заявили об отмене всех рейсов на Гаити.
Издание также добавляет, что перестрелка между силовиками и бандами произошли в понедельник и в других районах Порт-о-Пренса.
На улицах слышны звуки выстрелов... В более богатых районах злоумышленники подожгли несколько домов. Школы - закрыты и паника быстро распространяется по городу,
На Гаити вооруженная банда убила по меньшей мере 70 человек, включая детей5 октября 2024, 02:29 • 19530 просмотров