Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма

Международный аэропорт Гаити закрыли из-за вооруженного нападения и обстрела пассажирского самолета. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Международный аэропорт Гаити закрыли, когда бандиты открыли огонь по гражданскому самолету, который заходил на посадку в Порт-о-Пренси, - говорится в материале.

Детали

Отмечается, что самолет авиакомпании Spirit, прибывший из США, был всего в сотне метров от посадочной полосы, когда по нему открыли огонь. В результате был легко ранен бортпроводник, самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку на территории соседней Доминиканской Республики.

В посольстве США на Гаити назвали эту вспышку насилия «попытками бандитов заблокировать путешествия из и в Порт-о-Пренс».

По меньшей мере три авиакомпании уже заявили об отмене всех рейсов на Гаити.

Издание также добавляет, что перестрелка между силовиками и бандами произошли в понедельник и в других районах Порт-о-Пренса.

На улицах слышны звуки выстрелов... В более богатых районах злоумышленники подожгли несколько домов. Школы - закрыты и паника быстро распространяется по городу, - говорится в сообщении.

На Гаити вооруженная банда убила по меньшей мере 70 человек, включая детей