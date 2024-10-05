На Гаити вооруженная банда убила по меньшей мере 70 человек, включая детей

На Гаити вооруженная банда, которая называет себя Gran Grif, устроила стрельбу из автоматов по жителям города Пон Сонде. Погибли по меньшей мере 70 человек, среди них 10 женщин и трое младенцев. Как минимум 16 человек получили ранения, в том числе два боевика, которые начали перестрелку с полицией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Глава банды Люксон Элан распространил в соцсетях заявление, в котором обвинил в событиях самих жителей Пон Сонде из-за «пассивности», с которой они смотрели на схватку банды и полиции, а также государство. Другие представители банд сказали, что атака была частью плана, чтобы не допустить вывоз продовольствия из региона в другие части страны.

Местные СМИ сообщают, что более 6000 тысяч жителей города пытаются покинуть его, опасаясь повторения стрельбы.

В Офисе ООН по правам человека заявили, что «в ужасе от бандитской атаки в Пон Сонди» и призвали усилить международную миротворческую миссию на Гаити.

Взрыв бензовоза на Гаити: по меньшей мере 25 погибли, десятки получили ранения