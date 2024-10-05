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На Гаїті озброєна банда вбила щонайменше 70 людей, включаючи дітей

На Гаїті озброєна банда вбила щонайменше 70 людей, включаючи дітей

Київ • УНН

 • 20016 перегляди

На Гаїті банда "Gran Grif" розстріляла жителів міста Пон Сонде, вбивши щонайменше 70 людей, включаючи дітей. Понад 6000 жителів намагаються покинути місто через страх повторення нападу.

На Гаїті озброєна банда, яка називає себе Gran Grif, влаштувала стрілянину з автоматів по жителях міста Пон Сонде. Загинули щонайменше 70 людей, серед них 10 жінок і троє немовлят. Як мінімум 16 людей отримали поранення, у тому числі два бойовики, які почали перестрілку з поліцією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Глава банди Люксон Елан поширив у соцмережах заяву, в якій звинуватив у подіях самих жителів Пон Сонде через "пасивність", з якою вони дивилися на сутичку банди та поліції, а також державу. Інші представники банд сказали, що атака була частиною плану, щоби не допустити вивезення продовольства з регіону в інші частини країни.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більше 6000 тисяч жителів міста намагаються залишити його, побоюючись повторення стрілянини.

В Офісі ООН з прав людини заявили, що "в жаху від бандитської атаки в Пон Сонді" і закликали посилити міжнародну миротворчу місію на Гаїті.

Вибух бензовоза на Гаїті: щонайменше 25 загинули, десятки отримали поранення15.09.24, 05:15 • 23041 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
haitiГаїті
reutersReuters

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