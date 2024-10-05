На Гаїті озброєна банда вбила щонайменше 70 людей, включаючи дітей

На Гаїті озброєна банда, яка називає себе Gran Grif, влаштувала стрілянину з автоматів по жителях міста Пон Сонде. Загинули щонайменше 70 людей, серед них 10 жінок і троє немовлят. Як мінімум 16 людей отримали поранення, у тому числі два бойовики, які почали перестрілку з поліцією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Глава банди Люксон Елан поширив у соцмережах заяву, в якій звинуватив у подіях самих жителів Пон Сонде через "пасивність", з якою вони дивилися на сутичку банди та поліції, а також державу. Інші представники банд сказали, що атака була частиною плану, щоби не допустити вивезення продовольства з регіону в інші частини країни.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більше 6000 тисяч жителів міста намагаються залишити його, побоюючись повторення стрілянини.

В Офісі ООН з прав людини заявили, що "в жаху від бандитської атаки в Пон Сонді" і закликали посилити міжнародну миротворчу місію на Гаїті.

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