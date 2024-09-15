Вибух бензовоза на Гаїті: щонайменше 25 загинули, десятки отримали поранення
Київ • УНН
На півдні Гаїті стався вибух бензовоза, внаслідок якого загинуло щонайменше 25 людей. Десятки постраждалих отримали серйозні опіки, найтяжчих евакуювали гелікоптером для надання термінової допомоги.
Вибух бензовоза на півдні Гаїті забрав життя щонайменше 25 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, декілька десятків осіб, що вижили, отримали серйозні опіки.
Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль відвідав місце трагедії поблизу прибережного міста Мірагоане в департаменті Ніппес. Він зазначив, що деякі з найбільш серйозно поранених були евакуйовані гелікоптером для надання термінової медичної допомоги.
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