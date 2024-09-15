Взрыв бензовоза на Гаити: по меньшей мере 25 погибли, десятки получили ранения
Киев • УНН
На юге Гаити произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Десятки пострадавших получили серьезные ожоги, тяжелых эвакуировали вертолетом для оказания срочной помощи.
Взрыв бензовоза на юге Гаити унес жизни по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, несколько десятков выживших получили серьезные ожоги.
Премьер-министр Гаити Гарри Кониль посетил место трагедии вблизи прибрежного города Мирагоане в департаменте Ниппес. Он отметил, что некоторые из наиболее серьезно раненых были эвакуированы вертолетом для оказания срочной медицинской помощи.
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