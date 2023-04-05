На Гаити зафиксировали трехкратный рост похищений

Детали

Количество похищений, зарегистрированных в период с января по март, более чем втрое превышает данные, зарегистрированные в предыдущем квартале, и на 72% больше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные CARDH.

Исследовательская группа по правам человека, базирующаяся в столице Порт-о-Пренси, заявила в отчете, что "экспоненциальный рост" может быть связан с необходимостью компенсировать убытки, вызванные международными санкциями, введенными в конце 2022-го. Такие страны, как Соединенные Штаты и Канада, наложили санкции на ряд высокопоставленных политиков и бизнесменов, которые, как полагают, помогают финансировать и поставлять оружие бандам, которые сейчас, по оценкам, контролируют большую часть страны.

По информации CARDH, рост также может быть вызван новыми альянсами между бандами, которые расширяют свою территорию, расширяя "индустрию похищения" на новые рынки. Правозащитники также ссылались на перспективу предстоящих выборов и рост групп гражданской обороны, которые защищают общины от банд вместо полиции, что побуждает к мести со стороны банд.

"Банды используют чрезвычайное насилие (все формы пыток), чтобы заставить родителей и семьи платить большие суммы американских денег, которых у них нет", - отмечается в отчете, и добавляется, что злоумышленники оставляют тяжелые опеки, совершают групповые изнасилования и повешения против лиц, систематически требуют многократные выкупы от родственников должников.

Из 389 похищений, зафиксированных CARDH, 29 жертв были выходцами из других стран. Государственный департамент США заявил, что поддерживает контакты с властями Гаити по поводу похищения 18 марта супругов из Флориды, которые приехали навестить семью. Кроме этого, организация насчитала 857 похищений в течение 2022 года, что меньше, чем 1009, зафиксированные в 2021 году, когда убили президента Жовенеля Мойза.

Напомним

Организация Объединенных Наций в марте сообщила, что 531 человек погиб в этом году в результате бандитского насилия на Гаити.