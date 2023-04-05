На Гаїті зафіксували триразове зростання викрадень

Деталі

Кількість викрадень, зареєстрованих у період з січня по березень, більш ніж утричі перевищує цифри, зареєстровані у попередньому кварталі, і на 72% більше, ніж за той самий період роком раніше, свідчать дані CARDH.

Дослідницька група з прав людини, що базується в столиці Порт-о-Пренсі, заявила у звіті, що "експоненціальне зростання" може бути пов'язане з необхідністю компенсувати збитки, спричинені міжнародними санкціями, запровадженими наприкінці 2022-го". Такі країни, як Сполучені Штати та Канада, наклали санкції на низку високопоставлених політиків і бізнесменів, які, як вважають, допомагають фінансувати та постачати зброю бандам, які зараз, за ​​оцінками, контролюють більшу частину країни.

За інформацією CARDH, зростання також може бути викликано новими альянсами між бандами, які розширюють свою територію, розширюючи "індустрію викрадення" на нові ринки. Правозахисники також посилалися на перспективу майбутніх виборів і зростання груп цивільної оборони, які захищають громади від банд замість поліції, що спонукає до помсти з боку банд.

"Банди використовують надзвичайне насильство (всі форми тортур), щоб змусити батьків і сім’ї платити великі суми американських грошей, яких у них немає", - зауважують у звіті, і додають, що зловмисники залишають важкі опіки, здійснюють групові зґвалтування та повішення проти осіб, систематично вимагають багаторазові викупи від родичів боржників.

З 389 викрадень, зафіксованих CARDH, 29 жертв були вихідцями з інших країн. Державний департамент США заявив, що підтримує контакти з владою Гаїті щодо викрадення 18 березня подружжя з Флориди, яке приїхало відвідати родину. Крім цього, організація нарахувала 857 викрадень протягом 2022 року, що менше, ніж 1009, зафіксовані у 2021 році, коли вбили президента Жовенеля Мойза.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй у березні повідомила, що 531 людина загинула цього року в результаті бандитського насильства на Гаїті.