Европейский союз призвал россию немедленно прекратить применение химического оружия и вернуться к полному соблюдению соответствующей международной конвенции. Также в ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против причастных к его распространению и использованию. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей (EEAS) от 18 ноября, пишет УНН.

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В заявлении отмечается, что выводы Национального расследования Украины относительно масштабного и систематического применения средств для борьбы с массовыми беспорядками в качестве химического оружия на линии фронта указывают на Вооруженные силы России как на исполнителей этих действий.

Выводы (...) являются четкими: они указывают на Вооруженные силы России как на исполнителя этих действий - подчеркнули в ЕС.

Там также призвали москву немедленно прекратить использование химического оружия и вернуться к полному соблюдению Конвенции о химическом оружии.

Применение химического оружия кем бы то ни было - государственным или негосударственным субъектом - в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет собой нарушение международного права - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что каждый такой случай должен быть тщательно расследован, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, Евросоюз готов усилить санкционное давление.

ЕС готов ввести дополнительные санкции против этих виновников - отметили во внешнеполитической службе Евросоюза.

Отдельно в ЕС призвали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) безотлагательно воспользоваться своими полномочиями для установления ответственных за подтвержденные нарушения Конвенции.

Наш общий долг - обеспечить установление лиц, причастных ко всем химическим атакам, и привлечение их к ответственности - подчеркнули в заявлении.

Также в Евросоюзе отметили профессионализм украинских органов власти во время расследования и сообщили, что ОЗХО подтвердила методологию, использованную для его проведения.

Украина передала странам — участницам Конвенции результаты расследования применения рф химических боеприпасов