В ЕС призвали привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия в Украине
Киев • УНН
ЕС заявил, что российские военные систематически применяют химоружие в Украине. Союз призвал наказать виновных и готовит новые санкции.
Европейский союз призвал россию немедленно прекратить применение химического оружия и вернуться к полному соблюдению соответствующей международной конвенции. Также в ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против причастных к его распространению и использованию. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей (EEAS) от 18 ноября, пишет УНН.
Детали
В заявлении отмечается, что выводы Национального расследования Украины относительно масштабного и систематического применения средств для борьбы с массовыми беспорядками в качестве химического оружия на линии фронта указывают на Вооруженные силы России как на исполнителей этих действий.
Выводы (...) являются четкими: они указывают на Вооруженные силы России как на исполнителя этих действий
Там также призвали москву немедленно прекратить использование химического оружия и вернуться к полному соблюдению Конвенции о химическом оружии.
Применение химического оружия кем бы то ни было - государственным или негосударственным субъектом - в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет собой нарушение международного права
В ЕС подчеркнули, что каждый такой случай должен быть тщательно расследован, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, Евросоюз готов усилить санкционное давление.
ЕС готов ввести дополнительные санкции против этих виновников
Отдельно в ЕС призвали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) безотлагательно воспользоваться своими полномочиями для установления ответственных за подтвержденные нарушения Конвенции.
Наш общий долг - обеспечить установление лиц, причастных ко всем химическим атакам, и привлечение их к ответственности
Также в Евросоюзе отметили профессионализм украинских органов власти во время расследования и сообщили, что ОЗХО подтвердила методологию, использованную для его проведения.
Украина передала странам — участницам Конвенции результаты расследования применения рф химических боеприпасов17.11.26, 20:00 • 5650 просмотров