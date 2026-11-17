Украина передала всем государствам — участникам Конвенции о запрещении химического оружия результаты национального расследования применения российскими военнослужащими химического средства борьбы с беспорядками CS вблизи Иллинки в Днепропетровской области 20 сентября 2024 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

Две независимые лаборатории, определенные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердили наличие этого вещества. Украинские специалисты установили обстоятельства атаки, причастность военнослужащих РФ и происхождение боеприпаса. В частности, расследование выявило, что такие гранаты промышленно производятся на предприятии российского государственного оборонно-промышленного комплекса, передаются в военный арсенал, а оттуда поставляются подразделениям на фронт. В настоящее время расследование продолжается.

В общей сложности Украина задокументировала более 14 тысяч случаев применения Россией специальных боеприпасов с опасными химическими веществами против Сил безопасности и обороны. МИД подчеркнуло, что это напрямую нарушает Конвенцию, запрещающую использовать средства борьбы с беспорядками как метод ведения войны. Украинская сторона провела расследование при экспертной поддержке Технического секретариата ОЗХО, который подтвердил соответствие процедур стандартам организации.

В связи с этим МИД Украины призывает Организацию и государства — участники создать действенный механизм для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, включая организаторов производства и поставок. Также ведомство призывает продолжать международную изоляцию России в рамках организации и не допускать ее возвращения в Исполнительный совет ОЗХО.

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