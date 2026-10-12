ЕС продлил санкционный механизм в отношении применения химического оружия до 2031 года

Совет ЕС принял решение продлить на пять лет, до 30 октября 2031 года, действие санкционного режима против распространения и применения химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет УНН.

Это впервые, когда санкционный режим продлевают на такой длительный срок. Совет также решил продлить на один год, до 30 октября 2027 года, действие индивидуальных санкций в рамках этого режима - говорится в сообщении.

В общей сложности ограничительные меры распространяются на 31 физическое лицо и шесть организаций. В отношении них применяется замораживание активов, а предоставление средств или экономических ресурсов непосредственно или косвенно этим лицам и организациям либо в их пользу запрещено. Кроме того, для физических лиц, внесённых в санкционный список, действует запрет на въезд в ЕС.

Цель санкционного режима — способствовать усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химического оружия, а также поддерживать выполнение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

Предпосылки

22 марта 2018 года Европейский совет подтвердил, что применение химического оружия, в частности использование любых токсичных химикатов в качестве оружия при любых обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым, должно систематически и решительно осуждаться и представляет угрозу безопасности всех нас.

15 октября 2018 года Совет ЕС принял правовую основу для введения ограничительных мер против распространения и применения химического оружия. ЕС внимательно следит за развитием событий в этой сфере и может в любое время принять решение о продлении санкций и внесении изменений в перечень лиц и организаций, на которые они распространяются.

3 июля 2026 года Совет ЕС решил дополнительно ввести ограничительные меры против шести граждан России, причастных к разработке химического оружия, в частности эпибатидина.

Британия ввела санкции против связанных в рф лиц с химическим оружием через "Новичок" и эфибатидин