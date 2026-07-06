Британия ввела санкции против связанных с РФ лиц по химическому оружию из-за "Новичка" и эфибатидина

Великобритания вводит санкции против российских субъектов, причастных к разработке химического оружия, которое было использовано для убийства Алексея Навального и Дон Стерджесс, сообщили в британском МИД в понедельник, пишет УНН.

Великобритания вводит санкции против российских субъектов, причастных к исследованию, разработке и производству смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок" и смертельного токсина "Эпибатидин", который использовался для отравления Алексея Навального и Дон Стерджесс - говорится в сообщении.

Как указано, "сегодня [6 июля] Великобритания ввела санкции против семи лиц и двух ведущих научно-исследовательских институтов, причастных к варварской, незадекларированной и незаконной программе химического оружия России". Отмечается, что "действия Великобритании направлены против тех, кто причастен к разработке смертельного токсина "Эпибатидин" и нервно-паралитического вещества "Новичок", которые использовались для отравления российского оппозиционного активиста Алексея Навального и гражданки Великобритании Дон Стерджесс".

Эти новые меры напрямую ударили по двум ведущим научно-исследовательским центрам и ключевым лицам, причастным к разработке и производству токсичных химикатов для целей, запрещенных Конвенцией о химическом оружии, указали в МИД Великобритании.

"На саммите НАТО в Анкаре на этой неделе Великобритания присоединится к союзникам по НАТО в укреплении коллективной безопасности для борьбы с долгосрочной угрозой, которую представляет все более безрассудная и опасная Россия. Ее вопиющие и безответственные действия, включая варварское полномасштабное вторжение в Украину, продолжают подрывать демократию, - отметили в британском МИД. - Это последний шаг в усилиях Великобритании по разоблачению и сдерживанию незаконной деятельности России с химическим оружием, и он произошел после того, как партнеры объединились на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, чтобы подтвердить ужасные обстоятельства смерти Алексея Навального под стражей в России. Только российское государство имело средства, мотив и возможность применить этот смертельный токсин против Навального, и Великобритания считает его ответственным за его смерть".

Как указано, "среди лиц, против которых введены санкции, есть директора и технические специалисты ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся разработкой и синтезом токсичных химических веществ в России".

"К этим институтам относятся "НЦ "Сигнал"", российский государственный научно-исследовательский институт, "ГНИИИ ВМ", Государственный научно-исследовательский и испытательный институт военной медицины и "ГосНИИОХТ", Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, против которого Великобритания ввела санкции в октябре 2020 года", - указано в сообщении.

Как сообщается, "среди лиц, против которых сегодня введены санкции, есть Владимир Кондратьев, который является соавтором статьи об испытаниях эпибатидина, посвященной его токсическим свойствам, а также Андрей Антохин и Виктор Таранченко, которые проводили исследования нервно-паралитического вещества "Новичок"".

"Это заявление прозвучало накануне саммита НАТО в Анкаре на этой неделе (7-8 июля), где Великобритания продолжит сотрудничать с союзниками, чтобы предоставить военную помощь Украине и укрепить оборону страны. Великобритания также подтвердит, что НАТО готово защищать своих граждан от долгосрочной угрозы, исходящей со стороны России", указали в британском МИД.

Великобритания уже ввела санкции против более 3400 лиц и организаций в ответ на агрессию России в Украине и, как отмечается, "продолжит разоблачать и бороться с ее враждебной деятельностью при любой возможности".