Украинские военные назвали лучший дрон для сбития реактивных «шахедов»

Украинские военнослужащие провели полевые испытания дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными «Шахедами». Среди протестированных разработок лучший результат продемонстрировал LITAVR+ от украинской компании F-Drones. Об этом сообщает 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что испытания проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Для контроля результатов использовали измерительные и контрольные средства, в частности специализированное радиолокационное оборудование.

По итогам испытаний лучшим среди представленных изделий военнослужащие назвали перехватчик LITAVR+ от F-Drones. По словам военнослужащих, беспилотник продемонстрировал необходимые стабильные скорость и дальность для перехвата реактивных целей.

Это средство продемонстрировало необходимые стабильные скорость и дальность для перехвата реактивных целей. Детали и технические нюансы по понятным причинам остаются за кадром — говорится в сообщении.

Напомним

Украинский совет оружейников заявил о недостаточном заключении контрактов из-за медленной разработки ТТХ, что может привести к задержке в поставках вооружения. Производители прогнозируют реальный разрыв в поставках через полгода, если процессы не ускорятся.

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