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Українські військові назвали найкращій дрон для збиття реактивних "шахедів"

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Під час польових випробувань дронів-перехоплювачів найкращий результат показав LITAVR+ від F-Drones. Він продемонстрував стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей.

Українські військові назвали найкращій дрон для збиття реактивних "шахедів"

Українські військові провели польові випробування дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "Шахедами". Серед протестованих розробок найкращий результат продемонстрував LITAVR+ від української компанії F-Drones. Про це повідомляє 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що тестування проводили в умовах, максимально наближених до бойових. Для контролю результатів використовували вимірювальні та контрольні засоби, зокрема спеціалізоване радіолокаційне обладнання.

За підсумками випробувань найкращим серед представлених виробів військові назвали перехоплювач LITAVR+ від F-Drones. За словами військових, безпілотник продемонстрував необхідні стабільні швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей.

Цей засіб показав необхідну стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей. Деталі та технічні нюанси з зрозумілих причин залишаються за кадром

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Українська рада зброярів заявила про недостатнє контрактування через повільну розробку ТТХ, що може спричинити затримку в постачанні озброєння. Виробники прогнозують реальний розрив поставок через пів року, якщо процеси не прискоряться.

Зеленський обговорив з Рютте постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів05.08.26, 20:51 • 6314 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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