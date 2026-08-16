Українські військові назвали найкращій дрон для збиття реактивних "шахедів"

Українські військові провели польові випробування дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "Шахедами". Серед протестованих розробок найкращий результат продемонстрував LITAVR+ від української компанії F-Drones. Про це повідомляє 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що тестування проводили в умовах, максимально наближених до бойових. Для контролю результатів використовували вимірювальні та контрольні засоби, зокрема спеціалізоване радіолокаційне обладнання.

За підсумками випробувань найкращим серед представлених виробів військові назвали перехоплювач LITAVR+ від F-Drones. За словами військових, безпілотник продемонстрував необхідні стабільні швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей.

Цей засіб показав необхідну стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей. Деталі та технічні нюанси з зрозумілих причин залишаються за кадром - йдеться у дописі.

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