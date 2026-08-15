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В Польше изменится система учета штрафов для водителей: что это означает для украинцев

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

С 4 сентября 2026 года в Польше начнет работать система передачи данных о нарушениях ПДД в Центральный реестр водителей, что коснется и украинцев. Новые штрафы не вводятся, лишь централизуется информация.

В Польше изменится система учета штрафов для водителей: что это означает для украинцев

В Польше с 4 сентября 2026 года начнут действовать технические решения для передачи в Центральный реестр водителей данных о нарушениях правил дорожного движения, штрафных баллах, размере штрафов и их оплате. Изменения коснутся всех водителей, нарушающих ПДД в Польше, в частности украинцев, сообщает Министерство цифровизации Польши, пишет УНН.

Подробности

Речь идет не о введении новых штрафов, а о централизации информации. Польская полиция будет передавать в единый реестр данные о совершенных водителями нарушениях, начисленных штрафных баллах, сумме штрафа и информации о его оплате.

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Для украинцев, которые живут в Польше или приезжают туда на автомобиле, это означает, что их нарушения польских правил дорожного движения также будут фиксироваться в этой системе. При этом документ не устанавливает отдельных штрафов или дополнительных наказаний именно для граждан Украины.

Данные о штрафах будут собирать в одном реестре

Центральная система будет содержать информацию не только о самом нарушении, но и о связанных с ним штрафных баллах, размере наложенного штрафа и факте его оплаты.

В то же время эти изменения не означают автоматического переноса польских штрафных баллов в украинский реестр водителей. Речь идет о функционировании польского Центрального реестра водителей.

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Дата 4 сентября была определена польским министром цифровизации еще в сообщении от 2 июня 2026 года. Документ устанавливает именно срок внедрения технических решений для передачи соответствующих данных в центральный реестр.

Для украинских водителей главное, что после запуска системы информация о нарушениях, штрафных баллах и оплате штрафов в Польше будет централизованно учитываться в государственном реестре.

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Степан Гафтко

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