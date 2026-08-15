У Польщі зміниться система обліку штрафів для водіїв: що це означає для українців
Київ • УНН
З 4 вересня 2026 року в Польщі запрацює система передачі даних про порушення ПДР до Центрального реєстру водіїв, що стосуватиметься й українців. Нові штрафи не вводяться, лише централізується інформація.
У Польщі з 4 вересня 2026 року запрацюють технічні рішення для передачі до Центрального реєстру водіїв даних про порушення правил дорожнього руху, штрафні бали, розмір штрафів та їхню сплату. Зміни стосуватимуться всіх водіїв, які порушують ПДР у Польщі, зокрема українців, повідомляє Міністерство цифровізації Польщі, пише УНН.
Деталі
Йдеться не про запровадження нових штрафів, а про централізацію інформації. Польська поліція передаватиме до єдиного реєстру дані про вчинені водіями порушення, нараховані штрафні бали, суму штрафу та інформацію про його сплату.
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Для українців, які живуть у Польщі або приїжджають туди на автомобілі, це означає, що їхні порушення польських правил дорожнього руху також фіксуватимуться у цій системі. При цьому документ не встановлює окремих штрафів чи додаткових покарань саме для громадян України.
Дані про штрафи збиратимуть в одному реєстрі
Центральна система міститиме інформацію не лише про саме порушення, а й про пов’язані з ним штрафні бали, розмір накладеного штрафу та факт його сплати.
Водночас ці зміни не означають автоматичного перенесення польських штрафних балів до українського реєстру водіїв. Йдеться про функціонування польської Центральної реєстрації водіїв.
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Дата 4 вересня була визначена польським міністром цифровізації ще у комунікаті від 2 червня 2026 року. Документ встановлює саме строк впровадження технічних рішень для передачі відповідних даних до центрального реєстру.
Для українських водіїв головне, що після запуску системи інформація про порушення, штрафні бали та сплату штрафів у Польщі централізовано обліковуватиметься в державному реєстрі.
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