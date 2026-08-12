В сети распространяют фейковое фото с якобы запретом украинского языка в такси Варшавы — ЦПД
Киев • УНН
В сети распространяют сгенерированное ИИ фото с якобы надписью в варшавском такси, призывающей украинцев не разговаривать на украинском языке. ЦПД опроверг этот фейк, созданный для дискредитации украинцев в Польше.
В сети распространяют сгенерированную с помощью искусственного интеллекта фотографию с якобы надписью в такси в Варшаве, которая призывает украинцев не разговаривать на украинском языке. Изображение оказалось фейком, созданным для дискредитации украинцев в Польше и разжигания напряжённости в украинско-польских отношениях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
В сети распространяется сгенерированная искусственным интеллектом фотография надписи, которую якобы заметили в одном из такси в Варшаве: "На украинском вы можете говорить пешком", намекая на то, что, мол, украинцам в Польше не рады
На самом деле это фейк, сгенерированный с помощью нейросетевых инструментов. Это подтвердила проверка изображения с помощью специальных программ для выявления подделок и фейков.
российские пропагандисты целенаправленно прибегают к подобным манипуляциям, чтобы исказить общественное мнение и искусственно раздуть напряжённость в украинско-польских отношениях, - добавили в ЦПД.
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