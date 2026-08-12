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В сети распространяют фейковое фото с якобы запретом украинского языка в такси Варшавы — ЦПД

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В сети распространяют сгенерированное ИИ фото с якобы надписью в варшавском такси, призывающей украинцев не разговаривать на украинском языке. ЦПД опроверг этот фейк, созданный для дискредитации украинцев в Польше.

В сети распространяют фейковое фото с якобы запретом украинского языка в такси Варшавы — ЦПД

В сети распространяют сгенерированную с помощью искусственного интеллекта фотографию с якобы надписью в такси в Варшаве, которая призывает украинцев не разговаривать на украинском языке. Изображение оказалось фейком, созданным для дискредитации украинцев в Польше и разжигания напряжённости в украинско-польских отношениях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

В сети распространяется сгенерированная искусственным интеллектом фотография надписи, которую якобы заметили в одном из такси в Варшаве: "На украинском вы можете говорить пешком", намекая на то, что, мол, украинцам в Польше не рады

- говорится в сообщении.

На самом деле это фейк, сгенерированный с помощью нейросетевых инструментов. Это подтвердила проверка изображения с помощью специальных программ для выявления подделок и фейков.

российские пропагандисты целенаправленно прибегают к подобным манипуляциям, чтобы исказить общественное мнение и искусственно раздуть напряжённость в украинско-польских отношениях, - добавили в ЦПД.

- добавили в ЦПД.

В МВД Польши опровергли фейк об украинце, который якобы напал с ножом на 15-летнего подростка11.08.26, 12:19 • 3546 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Варшава
Украина
Польша