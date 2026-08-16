Ночная атака на Кривой Рог: один человек погиб, шестеро ранены
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага на Кривой Рог погиб один человек, количество раненых возросло до шести. Россияне атаковали два промышленных предприятия, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Один человек погиб в результате ночной атаки врага на Кривой Рог. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, количество раненых возросло до шести.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей
Тем временем Воздушные силы предупреждают о реактивных БПЛА на севере Днепропетровской области, курс западный.
Напомним
Враг в ночь на воскресенье, 16 августа, осуществил комбинированную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, россияне атаковали два промышленных предприятия.
россияне атаковали Кривой Рог и Кропивницкий, есть раненый и перебои с электричеством15.08.26, 15:24 • 3684 просмотра