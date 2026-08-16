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Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені

Київ • УНН

 • 30311 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг загинула одна людина, кількість поранених зросла до шести. росіяни атакували два промислові підприємства, постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, кількість поранених зросла до шести.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів

- зазначив Ганжа.

Тим часом Повітряні сили попереджають про реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.

Нагадаємо

Ворог у ніч на неділю, 16 серпня, здійснив комбіновану атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, росіяни атакували два промислові підприємства.

росіяни атакували Кривий Ріг і Кропивницький, є поранений та перебої зі світлом15.08.26, 15:24 • 4900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Кривий Ріг