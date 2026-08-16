Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, кількість поранених зросла до шести.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів - зазначив Ганжа.

Тим часом Повітряні сили попереджають про реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.

Нагадаємо

Ворог у ніч на неділю, 16 серпня, здійснив комбіновану атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, росіяни атакували два промислові підприємства.

росіяни атакували Кривий Ріг і Кропивницький, є поранений та перебої зі світлом