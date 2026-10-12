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ЄС продовжив санкційний механізм щодо застосування хімічної зброї до 2031 року

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Рада ЄС продовжила режим санкцій проти хімічної зброї до 30 жовтня 2031 року. Обмеження охоплюють 31 особу та 6 організацій.

ЄС продовжив санкційний механізм щодо застосування хімічної зброї до 2031 року

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на п’ять років, до 30 жовтня 2031 року, дію санкційного режиму проти розповсюдження та застосування хімічної зброї. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише УНН.

Це вперше, коли санкційний режим продовжують на такий тривалий термін. Рада також вирішила продовжити на один рік, до 30 жовтня 2027 року, дію індивідуальних санкцій у межах цього режиму

- йдеться у повідомленні.

Загалом обмежувальні заходи поширюються на 31 фізичну особу та шість організацій. До них застосовується заморожування активів, а надання коштів або економічних ресурсів безпосередньо чи опосередковано цим особам і організаціям або на їхню користь заборонено. Крім того, для фізичних осіб, внесених до санкційного списку, діє заборона на в’їзд до ЄС.

Мета санкційного режиму — сприяти зусиллям ЄС із протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, а також підтримувати виконання Конвенції про заборону розроблення, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (КЗХЗ).

Передумови

22 березня 2018 року Європейська рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, зокрема використання будь-яких токсичних хімікатів як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично й рішуче засуджуватися та становить загрозу безпеці всіх нас.

15 жовтня 2018 року Рада ЄС ухвалила правову основу для запровадження обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї. ЄС уважно стежить за розвитком подій у цій сфері та може будь-коли ухвалити рішення про продовження санкцій і внесення змін до переліку осіб та організацій, на які вони поширюються.

3 липня 2026 року Рада ЄС вирішила додатково запровадити обмежувальні заходи проти шести громадян Росії, причетних до розроблення хімічної зброї, зокрема епібатидину.

Британія ввела санкції проти пов'язаних у рф з хімічною зброєю через "Новачок" і епібатидин06.07.26, 15:05 • 3741 перегляд

Ольга Розгон

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