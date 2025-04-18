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Стрілянина в університеті Флориди: двоє загиблих, шестеро поранених

Київ • УНН

 • 1850 перегляди

У Таллахассі 20-річний студент влаштував стрілянину біля студентського центру. Двоє людей загинули, шестеро отримали поранення, сам нападник затриманий.

Стрілянина в університеті Флориди: двоє загиблих, шестеро поранених

Біля студентського центру Університету штату Флорида у місті Таллахассі, США, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. У скоєнні злочину підозрюють 20-річного студента цього ж навчального закладу. Про це інформує ABC News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час затримання нападника - Фенікса Айкнера було поранено. Його госпіталізували, нині він перебуває під вартою, загрози його життю немає.

Його взяли під варту з безпечними для життя травмами

- повідомили ABC News співробітники правоохоронних органів.

За словами поліцейських, нападник мав при собі пістолет і рушницю.

Як пише ABC News, Фенікс Айкнер - син чинної заступниці шерифа округу Леон. Шериф Волтер Макніл розповів, що хлопець мав доступ до зброї своєї матері. 

Мати підозрюваного пропрацювала заступником шерифа у департаменті понад 18 років, і "її служіння суспільству було винятковим"

- сказав Макніл.

Затриманий також був "давнім учасником Молодіжної консультативної ради офісу шерифа округу Леон" і проходив кілька навчальних програм, тому "не дивно, що він мав доступ до зброї".

Поліція зауважила, що кампус наразі безпечний. Особистості загиблих не розголошуються, проте відомо, що вони не були студентами.

У медичному центрі повідомили, що до них привезли шість пацієнтів -усі у задовільному стабільному стані.

Студентка другого курсу Паула Мальдонадо розповіла ABC News, що перебувала на заняттях неподалік студентського центру, коли почула крики.

Одразу після цього спрацювала тривога активної загрози. Ми вимкнули світло, забарикадували двері партами та сховалися

- сказала вона.

Один із студентів порадив їй використати рюкзак як захист. Через деякий час до класу зайшов поліцейський, і учні спершу подумали, що це стрілець. Потім інший офіцер наказав усім вийти з піднятими руками.

Інша студентка, Даніелла Стріті, перебувала у будівлі навпроти студентського центру, коли пролунали сирени. Люди, які стояли на вулиці, забігли в приміщення. За її словами, студентів евакуювали, а на місце прибули численні правоохоронці.

Президент Дональд Трамп був поінформований про події, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем висловила співчуття студентам, їхнім родинам та викладачам і заявила: "У суспільстві США немає місця для насильства".

Університет оголосив, що заняття скасовані до п’ятниці включно.

Нагадаємо

У Далласі затримали підозрюваного у стрілянині в школі. Внаслідок інциденту четверо учнів отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє з них – важкі вогнепальні.

У Швеції сталася масова стрілянина біля школи: є поранені04.02.25, 14:50 • 24165 переглядiв

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