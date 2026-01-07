$42.560.14
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах

Киев • УНН

 • 494 просмотра

С 8 января начинает работу оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения. Прогнозируется значительный снег, метели и гололедица во многих областях Украины.

В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах

В связи с ухудшением погодных условий с 8 января начинает работу оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на дорогах государственного значения, куда войдут представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), Национальной полиции Украины (Нацполиции), Государственной службы по безопасности на транспорте и ассоциации международных перевозчиков, пишет УНН.

Подробности

"На базе Агентства восстановления с 8 января начинает работу Оперативный штаб для реагирования на сложные погодные условия или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в Телеграм-канале Министерства развития общин и территорий в среду.

Отмечается, что днем, 8 января, в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях предполагается сильный снег, метель, а на дорогах местами снежные заносы с возможным снежным покровом до 10-25 см, порывы ветра 15-18 м/с. и II уровень опасности - оранжевый.

В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях прогнозируется значительный снег, метель с приростом снежного покрова до 15-20 см.

В Киевской, Черкасской и Черниговской областях предполагается значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега со снежным покровом до 5-15 см, добавило ведомство.

"Днем в западных, южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. I уровень опасности — желтый", – отметили в министерстве.

В Минразвития отметили, что начиная с 10-11 января в результате поступления с севера арктического воздуха ожидается снижение ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях до 14-20°С мороза, а в некоторых местах до 23°С мороза. Днем прогнозируется до "минус" 9-15°С, а в Кировоградской и Полтавской областях ночью и днем ожидается до "минус" 6-12°C.

Министерство подчеркнуло, что во всех областях функционируют соответствующие региональные группы реагирования, в частности в определенных областях дежурит и работает имеющаяся техника - около 1,1 тыс.–1,2 тыс. механизмов в сутки.

Отмечается, что вследствие ухудшения погодных условий возможны перебои в электроснабжении, проблемы с общественным транспортом и риски для пешеходов. Также возможно нарушение движения автотранспорта на дорогах всех значений, таких как накопление грузовых автомобилей, образование заторов и блокирование движения.

"Просим водителей при планировании своих поездок учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", - подчеркнули в Минразвития.

Ольга Розгон

