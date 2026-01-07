$42.560.14
Рубрики
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Он подчеркнул, что общины имели время подготовиться к новым требованиям по приоритетному электроснабжению. Также он напомнил, что еще в 2024 году Кабмин внес изменения в постановление о перечне объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение

"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий прокомментировал ситуацию вокруг отключений от света части больниц и электротранспорта во Львове, несмотря на прямой запрет Кабинета министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Козицкого в Telegram.

Подробности

Козицкий напомнил, что еще в 2024 году Кабмин решил: к перечню объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, относятся объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт. Для этого были внесены соответствующие изменения в соответствующее постановление.

Это решение, о котором все общины знали заранее и имели более года, чтобы подготовиться, а именно:

  • установить генераторы;
    • обеспечить запас горючего;
      • пересмотреть схемы резервного питания;
        • привести объекты в соответствие с новыми требованиями.

          Также Козицкий отметил, что Львовская областная военная администрация неоднократно официально информировала органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской общины, об этих изменениях и их последствиях.

          Перекладывать ответственность на Правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловатта в сеть и ни одного генератора в заведение

          - говорится в сообщении чиновника.

          Козицкий добавил: учитывая то, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОВА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.

          Вместо публичных обвинений стоит направить усилия на реальную подготовку объектов, прозрачно отчитаться общине о выполнении требований и перестать искать виновных там, где решения были известны заранее

           - подчеркнул чиновник.

          Напомним

          Мэр Львова Андрей Садовый 7 января сообщил, что в городе с ночи от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт после перевода на общие графики отключений света.

          Впоследствии стало известно, что во Львове была восстановлена подача электроэнергии на части объектов критической инфраструктуры.

          Также УНН сообщал, что в городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.

          Учитывая события во Львове Кабинет министров поручил соответствующим органам, в том числе Государственной инспекции энергетического надзора, неотложно провести проверки фактов возможных нарушений правительственного решения.

          Евгений Устименко

