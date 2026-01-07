"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну

$42.560.14
49.800.29
ukenru
10:27 • 198 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 1154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 3382 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 4562 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 23726 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 48129 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 133706 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 207591 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 81707 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 89655 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
100%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 18341 перегляди
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 6384 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 21563 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 26761 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 16053 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 54756 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 92200 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 178673 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 120237 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 176563 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Іран
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 30523 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 50409 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 93493 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 85462 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 80230 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Безпілотний літальний апарат
Золото

"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Він наголосив, що громади мали час підготуватися до нових вимог щодо пріоритетного електропостачання. Також він нагадав, що ще в 2024 році Кабмін вніс зміни до постанови про перелік об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання

"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував ситуацію навколо відключень від світла частини лікарень і електротранспорту у Львові, попри пряму заборону Кабінету міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Козицького в Telegram.

Деталі

Козицький нагадав, що ще в 2024 році Кабмін вирішив: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт. Для цього були внесені відповідні зміни до відповідної постанови.

Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали понад рік, щоб підготуватися, а саме:

  • встановити генератори;
    • забезпечити запас пального;
      • переглянути схеми резервного живлення;
        • привести об’єкти у відповідність до нових вимог.

          Також Козицький зазначив, що Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

          Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад

          - йдеться в дописі чиновника.

          Козицький додав: з огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.

          Замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед

           - підкреслив чиновник.

          Нагадаємо

          Міський голова Львова Андрій Садовий 7 січня повідомив, що у місті з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла.

          Згодом стало відомо, що у Львові було відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури.

          Також УНН повідомляв, що у місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.

          З огляду на події у Львові Кабінет міністрів доручив відповідним органам, у тому числі Державній інспекції енергетичного нагляду, невідкладно провести перевірки фактів можливих порушень урядового рішення.

          Євген Устименко

          СуспільствоПолітика
          Графіки відключень електроенергії
          Енергетика
          Кабінет Міністрів України
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Львівська область
          Київська область
          Андрій Садовий
          Львів