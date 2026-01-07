"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував ситуацію навколо відключень від світла частини лікарень і електротранспорту у Львові, попри пряму заборону Кабінету міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Козицького в Telegram.

Деталі

Козицький нагадав, що ще в 2024 році Кабмін вирішив: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт. Для цього були внесені відповідні зміни до відповідної постанови.

Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали понад рік, щоб підготуватися, а саме:

встановити генератори;

забезпечити запас пального;

переглянути схеми резервного живлення;

привести об’єкти у відповідність до нових вимог.

Також Козицький зазначив, що Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад - йдеться в дописі чиновника.

Козицький додав: з огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.

Замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед - підкреслив чиновник.

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий 7 січня повідомив, що у місті з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла.

Згодом стало відомо, що у Львові було відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури.

Також УНН повідомляв, що у місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.

З огляду на події у Львові Кабінет міністрів доручив відповідним органам, у тому числі Державній інспекції енергетичного нагляду, невідкладно провести перевірки фактів можливих порушень урядового рішення.