Стрельба в Университете Брауна: следователи изъяли гильзы, а нападавший до сих пор не установлен

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 15:54 • 24048 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 46410 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 33783 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 33663 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 28578 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 18366 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18081 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15994 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 14080 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14392 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.9м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые14 декабря, 00:37 • 16946 просмотра
Иран перехватил иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде14 декабря, 01:31 • 4742 просмотра
Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в КупянскVideo14 декабря, 01:56 • 3810 просмотра
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14 декабря, 02:36 • 7250 просмотра
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам03:31 • 11475 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 32737 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 37364 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 38534 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 48434 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 72096 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 18499 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 20467 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 25446 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 59857 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 40536 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Хранитель

Стрельба в Университете Брауна: следователи изъяли гильзы, а нападавший до сих пор не установлен

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Университете Брауна в Провиденсе двое студентов погибли, девять ранены в результате стрельбы. Полиция разыскивает подозреваемого, его личность до сих пор не установлена.

Стрельба в Университете Брауна: следователи изъяли гильзы, а нападавший до сих пор не установлен

В результате стрельбы в кампусе Университета Брауна в городе Провиденс погибли двое студентов и еще девять человек получили ранения. Полиция разыскивает подозреваемого, его личность до сих пор не установлена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня, по данным здравоохранения Университета Брауна, состояние семи из девяти раненых оценивается как критическое.

Кроме того, стало известно, что в поисках подозреваемого принимали участие более 400 правоохранителей, а также к расследованию присоединились ФБР и Бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Позже полиция обнародовала видео мужчины, одетого в черное, и, по словам заместителя начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хары, возможно, что стрелок был в маске.

Дополнительно

По данным полиции, вооруженный мужчина открыл огонь в классе инженерного корпуса Barus & Holley, где во время экзаменов были открыты внешние двери, после чего скрылся, и следователи уже изъяли гильзы с места стрельбы, однако подробности пока не разглашают.

Президент Университета Брауна Кристина Паксон сообщила, что все или почти все жертвы были студентами.

"Это день, когда все надеются, что он никогда не наступит, и он наступил", – сказала Кристина Паксон.

Напомним

Стрельба вблизи Брауновского университета 13 декабря привела к гибели 2 человек и ранению 8. ФБР расследует инцидент, произошедший возле инженерного факультета.

Алла Киосак

Новости Мира
Столкновения
Reuters