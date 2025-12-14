Стрельба в Университете Брауна: следователи изъяли гильзы, а нападавший до сих пор не установлен
Киев • УНН
В результате стрельбы в кампусе Университета Брауна в городе Провиденс погибли двое студентов и еще девять человек получили ранения. Полиция разыскивает подозреваемого, его личность до сих пор не установлена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По состоянию на сегодня, по данным здравоохранения Университета Брауна, состояние семи из девяти раненых оценивается как критическое.
Кроме того, стало известно, что в поисках подозреваемого принимали участие более 400 правоохранителей, а также к расследованию присоединились ФБР и Бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Позже полиция обнародовала видео мужчины, одетого в черное, и, по словам заместителя начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хары, возможно, что стрелок был в маске.
Дополнительно
По данным полиции, вооруженный мужчина открыл огонь в классе инженерного корпуса Barus & Holley, где во время экзаменов были открыты внешние двери, после чего скрылся, и следователи уже изъяли гильзы с места стрельбы, однако подробности пока не разглашают.
Президент Университета Брауна Кристина Паксон сообщила, что все или почти все жертвы были студентами.
"Это день, когда все надеются, что он никогда не наступит, и он наступил", – сказала Кристина Паксон.
Напомним
Стрельба вблизи Брауновского университета 13 декабря привела к гибели 2 человек и ранению 8. ФБР расследует инцидент, произошедший возле инженерного факультета.