Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых
Киев • УНН
На пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки, погибли 10 человек, включая одного стрелка, а десятки получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого, расследование продолжается.
По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы на пляже Бонди в Австралии, где двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого, еще один стрелок погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Подробности
По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье около 18:40 на Кэмпбелл-Парад вблизи павильона Бонди. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь по людям, находившимся на пляже.
Тем временем на пляже проходило мероприятие Ханука — вечер семейного отдыха. После первых выстрелов на пляже началась паника, сотни людей бежали с песка и прилегающих улиц.
Полиция подтвердила, что погибли 10 человек, а среди них один из стрелков. Второго подозреваемого задержали.
Кроме того, по информации полиции, по меньшей мере 12 человек получили ранения. Также огнестрельные ранения получили двое полицейских. На место происшествия прибыли по меньшей мере 30 бригад скорой помощи и вертолеты парамедиков, которые оказали помощь нескольким пострадавшим на месте, а остальных доставили в несколько больниц.
Полиция Нового Южного Уэльса призвала граждан избегать района пляжа Бонди и искать укрытие.
"Полиция реагирует на инцидент, произошедший на пляже Бонди, и призывает общественность избегать этого района", – говорится в заявлении полиции.
В настоящее время полиция продолжает расследование стрельбы на пляже Бонди.
