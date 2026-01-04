$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 15643 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 40538 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 27518 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 41214 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 50902 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 56931 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55207 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50677 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65514 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Протягом доби 4 грудня на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, російська армія здійснила понад 3000 обстрілів та застосувала 4663 дрони-камікадзе. Найбільша інтенсивність боїв зосереджена на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де відбито 47 та 53 атаки відповідно.

Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Станом на 22:00 4 грудня ситуація на лінії фронту залишається напруженою: від початку доби відбулося 154 бойових зіткнення. російська армія здійснила понад 3000 обстрілів та застосувала 4663 дрони-камікадзе. Також зафіксовано 23 авіаудари із використанням 75 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність боїв зосереджена на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Поблизу Покровська, Мирнограда та навколишніх населених пунктів відбито 47 атак.

На цій ділянці українські захисники ліквідували та поранили 121 окупанта, знищили танк, три склади боєприпасів, три роботизовані комплекси та 29 безпілотників. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові спроби ворога.

Ситуація на інших напрямках

Значна активність зафіксована на Олександрівському (22 атаки) та Костянтинівському (17 атак) напрямках. На Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках сукупно відбито 18 атак, подекуди бої тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено сім спроб наступу, зокрема у районі Вовчанська.

На Придніпровському напрямку ворог активності не проявляв, на інших ділянках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ03.01.26, 15:18 • 50676 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград