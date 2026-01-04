Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Протягом доби 4 грудня на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, російська армія здійснила понад 3000 обстрілів та застосувала 4663 дрони-камікадзе. Найбільша інтенсивність боїв зосереджена на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де відбито 47 та 53 атаки відповідно.
Станом на 22:00 4 грудня ситуація на лінії фронту залишається напруженою: від початку доби відбулося 154 бойових зіткнення. російська армія здійснила понад 3000 обстрілів та застосувала 4663 дрони-камікадзе. Також зафіксовано 23 авіаудари із використанням 75 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
Найбільша інтенсивність боїв зосереджена на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Поблизу Покровська, Мирнограда та навколишніх населених пунктів відбито 47 атак.
На цій ділянці українські захисники ліквідували та поранили 121 окупанта, знищили танк, три склади боєприпасів, три роботизовані комплекси та 29 безпілотників. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові спроби ворога.
Ситуація на інших напрямках
Значна активність зафіксована на Олександрівському (22 атаки) та Костянтинівському (17 атак) напрямках. На Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках сукупно відбито 18 атак, подекуди бої тривають.
На Південно-Слобожанському напрямку зупинено сім спроб наступу, зокрема у районі Вовчанська.
На Придніпровському напрямку ворог активності не проявляв, на інших ділянках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
